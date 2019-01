El plantón de sánchez al senado revuelve a todos los grupos contra el pp

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

Los partidos con representación parlamentaria en el Senado coincidieron este jueves al criticar la decisión del PP de seguir adelante con la celebración del Pleno pese a que era sabido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudiría a la sesión a la que había sido citado.

Después de que el presidente del Senado, Pío García-Escudero, confirmase la ausencia de Sánchez y de cualquier miembro del Gobierno, dio paso a una ronda de portavoces en la que los populares, con Ignacio Cosidó al frente, tuvieron que escuchar un aluvión de reproches, ya que todos se posicionaron contra los "caprichos" del PP de usar de manera "panfletaria" el Senado y algunos sacaron a colación la 'operación Kitchen'.

Portavoces de las distintas formaciones criticaron que el PP siguiera con este Pleno en lugar de buscar otra fecha para que Sánchez rindiera cuenta del contenido la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el pasado 20 de diciembre, en Barcelona, lo que era el objeto de la comparecencia.

ERC directamente abandonó el hemiciclo tras quejarse ante García-Escudero de la celebración de un Pleno con "el orden del día agotado" por la ausencia del jefe del Ejecutivo. El PSOE, PDECat y EH Bildu también escucharon a todos los portavoces pero cuando tomó la palabra Cosidó abandonaron la sesión.

El portavoz socialista, Ander Gil, lamentó que los populares hubieran "montado este paripé, este Pleno inútil a sabiendas de que el presidente del Gobierno no iba a poder venir" por tener que acudir al Foro Económico de Davos. Una cita, recalcó Gil, que el expresidente Mariano Rajoy no atendió durante varios años.

El representante socialista también recriminó al PP que sembrara dudas sobre el compromiso de Sánchez con el Senado, cuando, según dijo, éste acude a la Cámara Alta una vez al mes cuando Rajoy se pasó hasta cinco meses sin visitarlo. Tras este preámbulo, Gil se propuso transformar la sesión "en provechosa", por lo que preguntó a Cosidó si fue el "cabecilla de la Policía política" del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

PIDEN "EXPLICACIONES" A COSIDÓ

Gil emplazó al portavoz del PP a aclarar esta cuestión. "Es usted", afirmó el parlamentario del PSOE, "quien tiene que comparecer para dar explicaciones. Deje de ensuciar esta cámara. Hay dos puertas: por la calle Bailén y por la Plaza de la Marina. Escoja una para salir de aquí hoy".

A su vez, el portavoz del PDECat, Josep Lluís Cleries, lamentó que este Pleno responda "a los caprichos del señor Cosidó y del PP", lo que lleva a que el Senado esté "secuestrado" por el Grupo Parlamentario Popular.

Cleríes criticó que sea el portavoz del PP, al que se refirió como "el de las cloacas del Estado, el de la 'operación Kitchen' y el que utilizó a adversarios políticos", el que haya promovido este Pleno "fantasma" que, a su juicio, conlleva "el fracaso" de Cosidó y del PP.

En su turno, el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, criticó que en el Senado el PP "interprete como quiere" su mayoría parlamentaria y llegó a calificar a los políticos del PP de "troles parlamentarios". "Este sinsentido pasará a la historia. No sabemos qué hacemos en este Pleno", se quejó.

Por su parte, los populares se quejaron del plantón de Sánchez a la Cámara Alta y del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en la reunión de la Junta de Portavoces de esta misma mañana, donde el PP decidió no dar un paso atrás y seguir adelante con la sesión a pesar de que el sillón del presidente estuviese vacío.

SÁNCHEZ "CHULEA" AL SENADO

Cosidó denunció que España esté bajo el mandato de "un presidente que chulea al Parlamento" nada más clausurarse el Pleno, y anunció que su grupo volverá a solicitar ya en periodo ordinario de sesiones que Sánchez comparezca para rendir cuentas sobre su reunión con Torra.

Durante el debate de portavoces, Cosidó vio cómo se despejaba el Pleno con la marcha del PSOE, PDECat y EH Bildu, unos escaños vacíos que a su juicio muestran que la izquierda "está con las instituciones cuando tiene la mayoría y cuando la tiene está en contra". "¡Un ejercicio profundamente antidemocrático!", señaló.

El portavoz popular recordó a Sánchez que no está en un modelo presidencialista y que los senadores de esta formación lo que buscan es cumplir con su "obligación y deber constitucional" de "controlar al Gobierno". Así, denunció que Sánchez no haya querido "dar la cara" para informar de su "negociación política" con Torra, habida cuenta de que desde Cataluña se está planteando el "mayor ataque" a la Constitución en democracia.

En opinión de Cosidó, el sillón vacío del jefe del Ejecutivo prueba su "voluntad expresa de ocultar la negociación entre el Gobierno de España y los independentistas" que los españoles "tienen derecho a conocer".

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, espetó a Cosidó que creía que iba a tener que dejar la política "por lo que hizo al frente de la Policía", pero que "está acumulando méritos para dimitir" también como portavoz en el Senado, por ejemplo al insistir en mantener el Pleno de hoy sin Sánchez, "haciendo pasar mucha vergüenza a los miembros de la Mesa". En esa línea dijo que el PP de Mariano Rajoy al menos respetaba las instituciones y no extorsionaba el Reglamento para "montar un numerito".

A la vez, aprovechó su turno para denunciar que "ningún demócrata puede defender un golpe de Estado en América Latina" como el que a su juicio ha tenido lugar en Venezuela, por mucho que se pueda "estar en desacuerdo con la gestión económica y el déficit democrático" del régimen chavista.

"EXTREMA DERECHA"

Por último, sobre el conflicto nacionalista de Cataluña, que iba a ser el objeto de la comparecencia de Sánchez, Espinar echó en cara al PP su "carrera con Vox por la extrema derecha y la irrelevancia", utilizando este tema como "arma arrojadiza entre españoles buenos y malos"; este conflicto es, en su opinión, "el síntoma del agotamiento de la Constitución", y la idea de "España contra los españoles" una muestra de un país que no le gusta a nadie.

En nombre del PNV, su senador José María Cazalis describió este debate como "el acto parlamentario más extraño e inútil", derivado de una "convocatoria forzada y antinatural", que no ha servido más que para "discutir con una silla vacía", la de Sánchez, porque era "imposible materializar el motivo por el que se ha convocado". Por eso, pidió a los socialistas "que no caigan en la trampa" ni los "tejemanejes" del PP para su "utilización torticera de las instituciones".

En nombre de Ciudadanos, Lorena Roldán denunció que el PP "se ha sacado de la mano esta chapuza de comparecencia sin compareciente", lo cual es lo "nunca visto" en el Senado. También criticó que los populares pretendan "arreglar años de dejación de funciones en Cataluña con esta chapuza".

"¡No sé lo que estamos haciendo aquí!", enfatizó Roldán, a pesar de que dejó claro que su grupo es el primero que quiere que Sánchez comparezca para explicar "el documento de exigencias" que le entregó Torra. Es más, se preguntó si al presidente no le dará vergüenza que le tengan que "obligar" a comparecer y le exigió que tenga "algo de decencia" para explicar si ha pactado indultos, impunidad o "acabar con la igualdad de todos".

"UN CIRCO SIN GRACIA"

El senador de Compromís Carles Mulet cargó contra el PP por montar "un circo que no tiene ninguna gracia" y "utilizar" la Cámara Alta "para degradarla todavía más si es posible con un lamentable espectáculo" como un Pleno del presidente del Gobierno con su silla vacía.

Es más, Mulet llegó a señalar que este Pleno supone "robar al contribuyente", además de "avergonzar a la ciudadanía". Dicho esto, invitó al portavoz del PP, Ignacio Cosidó, al que se refirió como "el señor de las cloacas" y el "socio de Villarejo", a subirse a la tribuna para explicar su "trato" con el excomisario y "sus cartas de la Kitchen".

Desde Coalición Canaria, María del Mar del Pino Julios Reyes y Pablo Rodríguez Cejas concidieron en subrayar que hay problemas en su archipiélago como para tener que acudir a este pleno inútil. "Cuando me pregunten en Canarias para qué he venido, me será difícil contestarles", confesó Julios. "Debates estériles como éste alejan aún más a la ciudadanía". Por su parte, Rodríguez Cejas lamentó que "estamos dando muy mala imagen" con esta "representación de una triquiñuela" en que se había convertido la comparecencia sin Sánchez.

Por parte de Nueva Canarias, María José López Santana se preguntó "en qué van a mejorar las condiciones de vida de la gente" tras este debate. "¡En nada!", respondió, y apeló al "sentido común y a la cultura democrática" para convocar sesiones extraordinarias en base a una urgente necesidad. De lo contrario, avisó, se incurrirá en un "ejercicio de devaluaciones de la función de esta Cámara". "Contribuyen a hacerla más inútil", espetó al PP.

Yaiza Castilla, senadora de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), denunció que el PP haya apostado por mantener "un Pleno de postureo" que ni le gusta ni le representa. Así, instó a los populares a no actuar "a golpe de impulso" y a hacerlo en base a la "coherencia" que "España merece".

