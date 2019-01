Madrid. el ayuntamiento no autorizará los circos itinerantes que utilicen animales salvajes en sus espectáculos

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este jueves el proyecto inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales por la que no se autorizará la celebración de circos itinerantes que utilicen animales salvajes en sus espectáculos.

El Consistorio explicó que no autorizarán dichos espectáculos porque las instalaciones "no pueden satisfacer no solo las condiciones fisiológicas, mentales y sociales de los animales, sino las necesarias consideraciones respecto al bienestar animal, a parte de los riesgos de sanidad animal, salud pública y seguridad".

Asimismo, el Ayuntamiento indicó que "el escaso o nulo valor educativo, conservacionista, económico y desde el punto de vista de la investigación, derivado del uso de mamíferos salvajes en circos itinerantes, hace que su utilización en estos espectáculos esté injustificada".

Para la elaboración de esta modificación se ha realizado una consulta previa en la que han participado diversas asociaciones protectoras de animales, así como representantes de asociaciones de los propios circos. El texto fue además sometido a consulta pública en el portal de participación ciudadana 'decide.madrid.es'. Tras la aprobación en Junta, se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones.

Desde 2015, en España hay seis comunidades autónomas que no permiten los circos con animales en su totalidad o con especies salvajes. La primera en hacerlo fue Cataluña y le siguieron Islas Baleares, La Rioja, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana. Aunque en la Comunidad de Madrid no se prohíbe, hay un total de 66 municipios en los que no se permite, entre ellos se encuentran Leganés, Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón, o San Sebastián de los Reyes.

