El gobierno planta al senado horas antes del pleno convocado para que comparezca sánchez

El Gobierno ha mantenido este jueves su órdago al Partido Popular al no presentarse en la reunión que debe organizar el Pleno convocado para esta tarde por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Antonio Montilla, no se presentó ante la Junta de Portavoces de la Cámara Alta prevista para ordenar el Pleno al que no acudirá Sánchez. El Ejecutivo, según fuentes consultadas por Servimedia, no quieren ceder ante el "chantaje" impulsado por el PP que fijó este Pleno valiéndose de su mayoría absoluta y sin comunicación con Moncloa.

Sánchez se encuentra en Davos y no acudirá a la sesión de esta tarde. Si bien, desde el PP aseguran que el Gobierno no ha comunicado de manera formal la ausencia del presidente.

24-ENE-19

