Venezuela. casado avisa a sánchez de que podría ser "responsable" de la "aniquilación" del pueblo venezolano

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, avisó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que puede acabar "siendo responsable de lo que está pasando" en Venezuela, porque si "dejamos a su suerte al pueblo venezolano, los van a aniquilar".

En declaraciones a los medios en Fitur, Casado advirtió a Sánchez de que puede incurrir en esta responsabilidad si no "abraza la democracia y libertad" en Venezuela reconociendo a Juan Guaidó como presidente del Gobierno interino del país caribeño. "¡No puede seguir en la equidistancia como su predecesor Zapatero!", enfatizó Casado, insistiendo así en que el Gobierno español debe reconocer ya al Gobierno interino de Guaidó en Venezuela, como ya han hecho Estados Unidos o Canadá "y como está ya apuntando el presidente del Consejo Europeo y del Parlamento Europea".

Incidió en que la Asamblea Nacional es "la única institución legítima que queda en Venezuela" y pidió a Sánchez que se una al Grupo de Lima para acusar a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. "Tiene que abrazar la democracia y la libertad también en Venezuela y, si no, acabará siendo responsable de lo que está pasando porque toda la comunidad internacional es muy consciente de que si dejamos a su suerte al pueblo venezolano, los van a aniquilar", sostuvo.

Subrayó que "tenemos que ser muy conscientes de que todo el mundo libre somos responsables de lo que Maduro pueda hacer a su población, que los está machacando y que esto no es una cosa que se pueda despachar, como ha hecho Josep Borrell, pidiendo no sé qué consenso que no puede existir con dictaduras".

Precisamente, el Grupo Parlamentario Popular registró esta mañana una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que España "reconozca al presidente legítimo de Venezuela" para que se debata en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Igualmente, los populares emplazan al Gobierno de Sánchez a "liderar en el seno de la Unión Europea el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela" y a "apoyar a nuestro país hermano en un proceso de transición democrática que les lleve a recuperar el respeto a los derechos humanos y a la libertad en una democracia plena".

