Venezuela. españa y portugal apuestan por una "salida pacífica y negociada" a la crisis en venezuela

Los gobiernos de España y Portugal destacaron este miércoles la importancia de alcanzar una "salida pacífica y negociada" a la crisis que actualmente se vive en Venezuela.

Así se pronunciaron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Josep Borrell y Augusto Santos Silva, en una rueda de prensa conjunta en Madrid, en la que incidieron en la importancia del comunicado conjunto de España, Francia, Italia, Portugal y Países Bajos en el que alentaban a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, a que intensifique los contactos para poner en marcha, "a la mayor brevedad", un grupo de contacto internacional que facilite el diálogo entre las autoridades de Venezuela y la oposición que permita superar la crisis en el país caribeño.

Borrell subrayó que la crisis en Venezuela podría entrar hoy en una "fase muy crítica" debido a las marchas convocadas por la oposición venezolana contra el presidente del país, Nicolás Maduro, y que se han saldado hasta el momento con al menos cuatro muertos.

Ante la gravedad de la situación, el jefe de la diplomacia española subrayó que los cinco países que suscriben dicho comunicado pretenden poner en marcha una "operación para facilitar una solución política", lo que le permitió afirmar que toda aquella "solución pacífica y negociada" a la crisis en Venezuela ha de ser saludada por quienes ansían la estabilidad del país caribeño.

Resaltó que en España, a diferencia de Portugal, la situación en Venezuela forma parte del debate interno. No obstante, y a pesar de que al Gobierno "no le produce simpatía" Maduro, llamó a "no desentenderse" del millón de europeos que residen en el país caribeño y a los que la UE tiene la obligación de proteger.

Por ello, abogó por "buscar métodos, sin levantar las saciones", para poner en marcha un diálogo proclamado por todas las partes involucradas en esta crisis, pero que "nadie practica". También retó a quienes se puedan mostrar reticentes ante esta solución a que formulen sus alternativas. "La solución política no puede venir más que del diálogo y de la negociación", dijo.

Explicó que el referido grupo de contacto internacional, que debería estar constituido el 18 de febrero, sería el primero puesto en marcha por la Unión Europea en su conjunto, algo que evidenciaría su involucración en cuestiones internacionales de primer orden.

Por su parte, Augusto Santos Silva cifró en 300.000 a los portugueses o lusovenezolanos que residen en Venezuela. Esta comunidad, dijo, representa la "primera preocupación" de su país.

También apuntó que pronunciamientos como el del vicepresidente de EEUU, Mike Pence, quien calificó a Maduro como un "dictador" y animó a los venezolanos a seguir protestando, proceden de países que "no tienen tantos vínculos" con Venezuela. Esto le sirvió para dejar claro su rechazo a eventuales "intervenciones militares" y a la llegada al poder de "duces".

Por último, subrayó que la UE debe centrar su foco de acción en la defensa de la "legitimidad" de la Asamblea Nacional elegida tras unas elecciones "libres y justas" y en "presionar" a las autoridades venezolanas para que convoquen comicios "libres" que cuenten con la participación de todos los líderes políticos encarcelados.

