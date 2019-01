Podemos confía en acordar "pronto" con el gobierno un nuevo decreto del alquiler

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, confía en que "pronto" se llegará a un acuerdo con el Gobierno para aprobar "un nuevo real decreto" sobre el alquiler.

Así lo manifestó en una entrevista en RNE recogida por Servimedia en la que explicó que en las últimas horas se han "retomado las conversaciones" y se ha "avanzado bastante", de forma que sólo "ha faltado tiempo para cerrar acuerdos" a tiempo para votar a favor del decreto de ayer, que Unidos Podemos y ERC tumbaron por no incluir medidas para controlar los precios del alquiler en zonas que los ayuntamientos declaren como especialmente tensionadas.

Montero reiteró que si no se cumple todo el acuerdo de Presupuestos que firmaron en octubre el Gobierno y Unidos Podemos, en particular este control de precios, el decreto que presente el Ejecutivo no saldrá adelante. No le importa que esta previsión tenga que estar en una ley aparte, pero precisó que "si tuviese que estar en una ley aparte, tendría que haber venido en el real decreto".

También explicó que Unidos Podemos exige que la ampliación del plazo mínimo de alquiler sin revisar el precio, de tres a cinco años en los contratos de particulares, se haga extensivo a los que están actualmente en vigor, y no sólo a los venideros, para que "todo el mundo vea desde ya el efecto en su bolsillo", y como una medida para pinchar la burbuja.

La portavoz de Unidos Podemos reprochó al Gobierno socialista que, acostumbrado a las mayorías absolutas, no hablara del decreto con los grupos con cuyos votos debía sacarlo adelante, y aseguró que, si les hubieran enseñado el borrador antes de presentarlo y aprobarlo en Consejo de Ministros, ya les habrían avisado de que así no iba a contar con su apoyo.

