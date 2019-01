Convención pp. aguirre ensalza a casado por devolver al pp la ideología: "no somos gestores"

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ensalzó este domingo al presidente del PP, Pablo Casado, por haber dado, a su juicio, "el mejor discurso" posible para defender que hay ideología además de la gestión, porque el partido "hace bastante tiempo que no le daba importancia" y "no somos gestores".

Aguirre glosó así la intervención de Casado para clausurar la Convención Nacional del PP, resaltando que en el partido "hace bastante tiempo que no le daba imporancia a la ideología, a los principios y valores", cuando a su entender "la gestión tiene importancia, pero no puede ser lo único".

"No somos gestores", subrayó la expresidenta, ardiente defensora de Casado desde antes incluso de que se postulara a las primarias del PP, y que autodefinió a los populares como gente que cree en alores como la libertad, España, la propiedad, los impuestos bajos, la libertad de elegir educación y atención sanitaria, la justicia independiente y la defensa de la vida. "Todas esas cosas en que creemos y defendemos no sólo para Pablo, no sólo para el PP, sino para toda España".

"Todo eso Pablo lo ha defendido de una manera extraordinaria", elogió Aguirre, quien, no obstante, no quiso interpretar, cuando se le preguntó directamente, que afirmando que el PP no tiene que renunciar a su identidad cuando ejerce el Gobierno, Casado hubiera criticado a su predecesor al frente del partido, Mariano Rajoy.

"No lo creo. No ha querido hacer crítica a nadie", respondió la expresidenta, quien quiso recordar que Casado ya prometió que si él ganaba las primarias no perdía nadie. Pero sí constató que se trata de evitar la fuga de votantes a Ciudadanos y Vox. "Rajoy recibió un partido en el que todo lo que estaba a la derecha del PSOE estábamoss en el PP y Pablo lo ha recibido dividido en tres".

