Garrido y díaz ayuso piden a los taxis que desconvoquen la huelga

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la candidata del PP a sucederle, Isabel Díaz Ayuso, pidieron este domingo a los taxistas que desconvoquen la huelga convocada para mañana, coincidiendo con el estreno de Fitur, porque no es buena ni para ellos ni para Madrid.

A los dos les preguntaron al respecto durante la Convención Nacional del PP. El presidente dijo que "pediría a los taxistas que la desconvoquen", porque es una huelga que "no beneficia a nadie, ni a ellos, ni a Madrid, ni a la Marca España". Él se mostró dispuesto a hablar con ambas partes y a ejercer las competencias reguladoras que corresponden a la Comunidad, pero precisó que el diálogo no será "para cargarse un sector" sino armonizar los intereses de todos.

Por su parte, Díaz Ayuso pidió al sector del taxi "que sea consecuente y sensible con Fitur", una feria que "es un escaparate", por lo que, pese a reconocer que sus peticiones son "legítimas" y "justas" pues siempres han cumplido las reglas, ella "les pediría que cedan en este momento en estas reivindicaciones para no perjudicar la imagen de Madrid y que no secuestren la ciudad".

"Tienen que ser conscientes de que los ciudadanos no van a entender que se secuestre la ciudad; si acabamos con la movilidad el perjuicio es para todos", apuntó, antes de culpar del problema al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por abrir barra libre para las licencias y al actual por desentenderse y derivarlo a las comunidades autónomas. "Necesito tiempo pero hay que conjugar todo tipo de libertades y derechos", señaló, reconociendo que el debate es "complicado" pero le dará una solución si gana las elecciones.

20-ENE-19

