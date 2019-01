Convención pp. garrido denuncia que los madrileños pagan impuestos para que sánchez devuelva el favor a los independentistas

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, denunció este sábado que cada madrileño, cuando se levanta todos los días, sabe que está pagando sus impuestos para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "permanezca un día más en La Moncloa pagando favores a los independentistas" que le invistieron y tendrían que aprobar los Presupuestos.

Lo hizo durante la celebración de la Convención Nacional del PP, con cuyo empeño en "sumar todo lo bueno de pasado, presente y futuro" dijo estar de acuerdo: "Me parece bien esa mezcla". Garrido coincidió también con la línea oficial respecto a Vox pero sin querer endilgar a ese partido la etiqueta de "sectarismo" que ayer lanzó, sin destinatario concreto, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "No compartimos apenas nada con Vox, es un partido que lanza más soflamas que propuestas; nosotros nunca hemos estado en eso".

El presidente madrileño no quiso hablar su futuro, personal, que dijo que decidirá con su familia y con el presidente del PP, Pablo Casado, pero que no cree que interese a los ciudadanos. Donde sí se explayó es contra los Presupuestos Generales del Estado, cuyas inversiones per cápita suben un 20% para toda España pero bajan para Madrid mientras el 66% de la subida del montante inversor va destinado a Cataluña

"Está todo dicho", enjuició, interpretando que Sánchez quiere "aguantar como sea y para eso paga favores personales a los independentistas, cuando "los favores personales los tiene que pagar uno, no todos los españoles ni todos los madrileños".

(SERVIMEDIA)

19-ENE-19

KRT/nbc