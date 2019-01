Convención pp. garcía egea defiende que "el pp no es un partido radical de brocha gorda"

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendió este sábado que el suyo "no es un partido radical de brocha gorda" y que la Convención Nacional que celebran este fin de semana en Madrid es para el "reencuentro, el impulso y las nuevas ideas".

En declaraciones a los medios en la Convención, el 'número dos' de Pablo Casado en Génova hizo estas reflexiones ante las palabras pronunciadas ayer por el expresidente Mariano Rajoy advirtiendo contra los sectarismos y el dogmatismo.

"Lo que no es el PP es un partido radical de brocha gorda. Es serio, riguroso y se dedica a trabajar por los españoles", respondió García Egea, escudándose en que en su formación no derogan leyes por Twitter y no hacen propuestas "sin una base sólida".

Defendió que ésta es la Convención "del reencuentro, del impulso, de las nuevas ideas y de una nueva forma de transmitirlas". Este fin de semana, aseguró, supone "un antes y un después en la forma de hacer política".

Según García Egea, esto es así porque el PP se ha abierto a "escuchar a la sociedad civil" desde el convencimiento de que "un partido está para escuchar también las cosas que no le gusta oír pero la calle y la sociedad tienen que decirlo" a través, por ejemplo, de los independientes que están tomando la palabra en este foro del PP.

(SERVIMEDIA)

19-ENE-19

MFN/PAI/KRT/nbc