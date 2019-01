Convención pp. imbroda alerta de que votar a vox y cs puede "romper la estabilidad política y social"

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, alertó este viernes en la Convención Nacional del Partido Popular de que votar a partidos como Vox o Ciudadanos, que "vienen ahora de nuevos", puede traducirse en "romper la estabilidad política y social que tanto interesa".

Cuando llegó su turno en la presentación de los candidatos del PP a las distintas autonomías y ciudades autónomas, Imbroda avisó de que "no se puede ir a aventuras nuevas" e hizo especial hincapié en que "no podemos dividir" porque lo que toca es "sumar".

Respondió así cuando un joven le preguntó, a través de la proyección de un vídeo, por qué debería votar al PP en Melilla. Explicó entonces "unas pincelas de la España africana", que cuenta con una frontera con "una intensidad migratoria enorme", una población plural y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "partiéndose la cara día a día".

Defendió que si hay "estabilidad política y social" en Melilla es porque el PP lleva gobernando 20 años: "Sabe hacer y trabajar para que la libertad, la igualdad social y la prosperidad vaya en todas las capas de la sociedad", relató.

En este contexto, recalcó que "no se puede ir a aventuras nuevas que no se pueden satisfacer egos no cumplidos" y recordó que el segundo partido en Melilla es "de corte étnico" y defiendo otro modelo de sociedad distinta a la del PP.

Así, avisó de que "estos que vienen ahora para defender no sé qué", en alusión velada a Vox y Cs, "lo único que pueden conseguir es romper esa estabilidad política y social que tanto le interesa a Melilla pero que tanto le interesa a España en su conjunto".

