Convención pp. rajoy admite que lo ha pasado "francamente mal"

El expresidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy admitió este viernes que lo ha pasado "francamente mal" en algunos momentos de su carrera política, aunque "repetiría" si le diesen a elegir esta forma de vida y las decisiones tomadas.

Rajoy tuvo su momento en la primera jornada de la Convención Nacional que los populares han organizado este fin de semana en Madrid con el objetivo de "rearmar ideológicamente" a la formación y reivindicar su espacio en el centro-derecha.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, presentó a Rajoy como un "político discreto, tranquilo, íntegro, serio y eficaz" y, posteriormente, en su conversación con el expresidente le preguntó cómo le trata la vida ahora, a lo que su "amigo" contestó que está "estupendamente".

"La gente me trata muy bien y aquellos a los que no les gusto, que son muchos, pues tienen el buen gusto de no contármelo", relató el que fuera líder de los populares hasta el triunfo de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

OLVIDAR LO MALO

Sin embargo, reconoció que ha tenido "momentos" en los que lo ha pasado "francamente mal", a pesar de que intente quedarse "con lo bueno" porque tiene la suerte de que olvida "todas las cosas malas" que le pasan en la vida. "Es muy importante, vives feliz", aconsejó.

Recordó que hace 37 años ya estaba en política y lo "bonito" que fue ser presidente de Diputación, concejal o vicesecretario de Organización, pues pudo patear España, y luego vivir dos etapas en el Gobierno de España. "Francamente, lo repetiría, aunque le quitaría algunas cosas, pero como van en el paquete ", bromeó.

El exjefe del Ejecutivo incidió en que "lo mejor" que le ha pasado en su carrera política es que ha tenido la oportunidad de conocer "toda España" a fondo, algo "muy importante" porque es su país.

Aunque se mostró en todo momento cómodo con Pastor, el expresidente quiso advertir al principio de "la tertulia" que a estas alturas de su vida no iba a hacer "de tertuliano". "No voy a intentar competir con nadie, por si alguien cree que esto le puede afectar", dijo sin mentar a ningún compañero pero con la sombra del discurso de mañana de José María Aznar como telón de fondo.

INTELECTUALES "DE BAJA ESTOPA"

Rajoy habló de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución española y de la "mejor etapa" de la historia de este país, a pesar de que veamos ahora "a tanto intelectual de baja estopa contando algunas de las cosas que hay que hacer y todo lo mal que se hizo". "¡No hagáis caso!", pidió al 'nuevo PP'.

En materia económica, reivindicó el papel "absolutamente decisivo" que ha jugado el PP desde el principio de la democracia. "Fue el que hizo las reformas y recuperó la creación de empleo para España", enfatizó.

Así, defendió que "algunas cosas importantes" ha hecho el PP desde el Gobierno y recomendó "trabajar muchísimo" para seguir en esta línea. En tono jocoso, señaló que hay gente "muy inteligente que no necesita dar un palo al agua, pero nosotros, que somos gente normal, debemos meterle alguna hora como hemos hecho estos años".

También destacó la importancia de tener "aguante" en los momentos difíciles, porque "no se puede uno asustar por una crítica, por dos, por 50 o por 150 millones de críticas". El PP, recetó, tiene que mantener sus posiciones y "defenderlas".

Por último, subrayó que gobernar requiere "tener conocimientos" y que "hay que estar en la realidad". "No es bueno el sectarismo, ni son buenos los doctrinarios en ninguna faceta de la vida y en política tampoco", sentenció.

