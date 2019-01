Cospedal tiene intención de asistir a la convención nacional del pp

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, que compitió con Pablo Casado por la Presidencia del partido, tiene previsto acudir este viernes a la Convención Nacional que los populares celebran este fin de semana en Madrid como "rearme ideológico" y para dar el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones de mayo.

Según las fuentes populares consultadas por Servimedia, en principio estará presente esta tarde en la primera Convención desde que Casado es presidente. También ha confirmado su asistencia para este viernes la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, según trasladaron a esta agencia desde su entorno.

Esta tarde, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tomará la palabra en un conversatorio con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. La dirección del PP ha cursado invitación a todos los que fueron ministros de los gobiernos populares y ayer estuvieron cuadrando los sitios donde ubicar a los que han confirmado, entre ellos Cospedal y Santamaría.

Cospedal ha sido destinada a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo después de haber solicitado su reingreso en la Abogacía del Estado, tras dejar su escaño al desvelarse conversaciones grabadas por el excomisario José Manuel Villarejo. Ya había ejercido como abogada del Estado entre 1991 y 1996.

La que fuera ministra de Defensa renunció a su escaño de diputada el pasado mes de noviembre tras el escándalo de las escuchas realizadas por Villarejo. En su despedida, aseguraba que luchó contra los que traicionaron al PP y que el suyo fue "un trabajo ingrato y difícil" del que "nunca" se ha arrepentido. "Nunca he tenido que mentir, nunca lo he hecho. Siempre he dicho la verdad. Y la verdad es que nunca ordené ni encargué espiar a nadie", dijo.

RAJOY Y AZNAR

Precisamente, según explicó este viernes el vicesecretario general de Organización del PP, Javier Maroto, tras visitar las instalaciones de Ifema donde se celebrará el cónclave, el PP se enorgullece de que estos días vayan a participar los expresidentes del partido Mariano Rajoy y José María Aznar, aunque lo harán en días diferentes.

Consideró que es "más acertado" que Rajoy hable este viernes y Aznar mañana, pues así se mantienen "picos de interés máximo" como son las intervenciones de los expresidentes. El turno del actual presidente, Pablo Casado, será el domingo y en su discurso desgranará "las conclusiones políticas" de la Convención, según las fuentes consultadas.

Estos días servirán, en palabras de Maroto, para "reivindicar lo que ha funcionado" de las políticas del PP del pasado, pero sin perder de vista que la sociedad cambia y deben darse nuevas respuestas en nuevos ámbitos. En síntesis, se trata de "adaptar" al año 2019 los principios y valores que han funcionado.

Explicó que la mayor parte de la Convención será a través de voces que no pertenecen al PP y que son "reconocibles por su experiencia o trayectoria". Se trata, en definitiva, de escuchar para tomar nota de sus ideas. De esta forma, el PP marca el arranque de la precampaña de cara a las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo de 2019.

18-ENE-19

