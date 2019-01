Madrid. la lluvia vuelve este sábado, un mes después, y disipará la contaminación

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Las lluvias regresarán este sábado a Madrid, justo un mes después de que cayeran las últimas gotas desde el cielo de la capital, lo que ayudará a disipar la 'boina' de polución atmosférica que se cierne sobre la ciudad y que ha obligado al ayuntamiento a activar el protocolo anticontaminación 12 días desde las pasadas navidades.

La persistencia de un potente anticiclón sobre gran parte de España desde antes de las fiestas navideñas ha provocado la condensación de contaminantes sobre el cielo madrileño debido a la combinación de factores meteorológicos (cielo despejado y ausencia de precipitaciones y de viento) y de movilidad (el dióxido de nitrógeno se genera sobre todo desde los tubos de escape de los vehículos).

Esta situación ha provocado que el Ayuntamiento de Madrid haya activado el protocolo ante episodios de alta contaminación 12 días desde el pasado días de Navidad (nueve veces el escenario 1, con el que el límite de velocidad es de 70 km/h en la M-30 y los accesos interiores desde la M-40, y tres jornadas el escenario 2, con el que, además de lo anterior, los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT no pueden ir por la M-30 y el centro, y sólo pueden aparcar en zona SER los de etiqueta Cero o Eco).

Uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, comentó a Servimedia que este sábado se espera que pueda llover "de forma significativa" en Madrid después de varias semanas con "condiciones desfavorables para la limpieza del aire".

No en vano, Meteorología prevé que este jueves y este viernes el cielo no esté tan despejado como en las últimas semanas, pero no se esperan lluvias y apenas soplará el viento. El sábado estará nublado todo el día y a partir del mediodía hay una probabilidad del 100% de que lleguen las precipitaciones. Además, la probabilidad de que llueva en la primera mitad del domingo es del 90%.

HACE TRES AÑOS

El jefe del Grupo de Predicción y Vigilancia de la Delegación Territorial de la Aemet en Madrid, Juan José Martín, indicó a Servimedia que el último día que llovió en la capital fue el pasado 19 de diciembre, aunque con una cantidad insignificante (0,6 litros por metro cuadrado recogidos en el observatorio del Retiro).

Martín concretó que las últimas lluvias destacadas llegaron el 13 de diciembre a Madrid, cuando se recogieron 6,2 litros por metro cuadrado en el observatorio del Retiro. Después llovió débilmente los días 16, 18 y 19, entre 0,4 y 0,6 litros por metro cuadrado.

Entonces, el próximo sábado se cumplirá justamente un mes desde las últimas gotas caídas sobre el suelo de la capital. Desde entonces, el Ayuntamiento de Madrid ha activado el protocolo anticontaminación uno de cada tres días, el último este jueves, con el escenario 2.

Por otro lado, Martín subrayó que hay que remontarse tres años atrás para encontrar un periodo de escasez de lluvias como el actual en Madrid, es decir, en una época similar entre finales de un año y comienzos de otro.

Así, entre el 22 de noviembre y el 28 de diciembre de 2015 no cayó ni una sola gota de lluvia sobre la capital, cuando hubo una situación anticiclónica parecida a la de ahora. Además, hay que retroceder más de una década para observar que no llovió en ningún día de enero de 2005.

(SERVIMEDIA)

17-ENE-19

MGR/gja