Brexit. el gobierno reúne a la oposición en el congreso por "la complicada" situación del 'brexit'

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reunió este miércoles en el Congreso de los Diputados a portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición para tratar "la complicada" situación del 'Brexit', tras el rechazo del Parlamento británico al acuerdo cerrado con la Unión Europea.

Fuentes parlamentarias trasladaron a Servimedia que con esta reunión "informal", que se prolongó por espacio de hora y media, el Gobierno quiso informar de su posicionamiento sobre el 'Brexit'.

Desde Moncloa, según las fuentes consultadas, informaron de que en febrero se promoverá un real decreto ley con los planes de contingencia ante los distintos escenarios posibles del 'Brexit'. Sin embargo, el Gobierno no ha pedido participación sobre esta cuestión a los grupos y se ha limitado a trasladar la medida.

Fuentes gubernamentales confirmaron a Servimedia que esta cita ha servido para trasladar a los grupos con representación en el Parlamento "la complejidad del escenario", ya que, admiten, "puede pasar cualquier cosa con la salida".

Así, en el Ejecutivo contemplan todas las opciones: que sea una salida pactada o incluso que no lo sea y que no salgan. El Gobierno también explicó que está trabajando para abordar esta problemática "de la mejor manera" y siempre para "defender los intereses de la ciudadanía".

Además, se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo coordinado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que irá informando a los grupos de los distintos avances en este sentido. Hoy se ha adquirido el compromiso y previsiblemente se constituirá "en próximos días".

Tras conocerse el resultado de la votación, el Gobierno lamentó el rechazo porque el acuerdo es "el mejor posible" y recordó que se lleva "desde hace meses" preparando Plan de Contingencia en caso de salida de Reino Unido "sin acuerdo".

Desde Moncloa se señaló que "una salida no ordenada sería negativa para la UE y catastrófica para el Reino Unido", un "escenario improbable e indeseable que, no obstante, no puede ser descartado".

