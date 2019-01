Borrell pide "a todos los partidos" que no bloqueen la tramitación de los presupuestos

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, afirmó este martes que le alegraría mucho que todos los partidos entendieran que los Presupuestos "son útiles" y pidió a todas la formaciones con representación parlamentarias que "hagan un esfuerzo para aprobarlos".

Así lo señaló en una rueda prensa que ofreció tras la reunión que mantuvo con su homólogo tunecino, donde remarcó que "sería bueno que esos Presupuestos se discutieran y que no se fuese al ritual fácil de decir que no por ser la oposición al Gobierno".

Por ello, continuó, "invitaría a todos los partidos a que no bloqueen su tramitación y se discutan para valorarlos". El ministro prosiguió que después de hacer todas las comparaciones y debates, "se decida con conocimiento de causa su aprobación o rechazo, pero que se discuta en detalle".

A los partidos independentistas les demandó que piensen en los intereses de los ciudadanos catalanes y "que no digan que no lo aprueban porque no se les ha concedido el derecho de autodeterminación".

Respecto a las cifras contempladas en los Presupuestos, Borrell afirmó que las inversiones en Cataluña se sitúan en el nivel que estaba prefijado en el Estatuto de Autonomía, en torno al 18% del PIB. Por ello, afirmó, "no me parece que deba preocupar a nadie, porque es un porcentaje razonable en un momento que salimos de una época donde la inversión cayó en todos los territorios".

Por último, comentó que dicha tasa de aumento en Cataluña hay que compararla con la tasa de aumento de inversión total, "porque hay obras que se acaban e inversiones importantes que no se hacen porque ya no son necesarias o están concluidas".

