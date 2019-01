Andalucía. el psoe carga contra pp y cs por formar un gobierno apoyados en quienes "cuestionan" la constitución

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, cargó este martes contra Partido Popular y Ciudadanos porque hoy "asientan" en Andalucía un gobierno "sobre quienes cuestionan" algunos "principios fundamentales de la Constitución".

Gil hizo estas declaraciones en la Cámara Alta poco antes de que se iniciara en el Parlamento de Andalucía la sesión de investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del PP, como presidente de la Junta.

Preguntado por las protestas en las puertas del Parlamento andaluz que respaldan los socialistas, Gil señaló que lo que "se perpetra es el pacto de la vergüenza" en esta comunidad, porque "se forma un gobierno sobre la base de los que critican algunos principios fundamentales de nuestra Constitución", como la igualdad entre hombre y mujeres. "Eso es vergonzante, y si hay algo vergonzoso hoy es ver a dos partidos como PP y Cs dándose la mano y asentando un gobierno en Andalucía sobre quienes cuestionan cuestiones tan importantes", añadió.

Gil afirmó que "por supuesto" consideran legítimo el Ejecutivo que saldrá en Andalucía tras el pacto entre PP y CS y el acuerdo entre los populares y Vox. "No vamos a caer en esa trampa en la que otros cayeron tras la moción de censura; obviamente, no compartimos algunas de las propuestas (del pacto), por no decir todas, que cuestionan cuestiones fundamentales que vienen recogidas por la Constitución y que nos parecían que a estas alturas eran incuestionable".

(SERVIMEDIA)

15-ENE-19

MML/caa