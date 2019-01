Presupuestos. podemos exige iniciar la tramitación de todas las medidas de su acuerdo antes de votar los pge

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

Unidos Podemos precisó este lunes que su condición para votar a favor los Presupuestos es que todas las medidas extrapresupuestarias de su acuerdo con el Gobierno estén "iniciadas en su desarrollo antes de la aprobación de los Presupuestos".

Lo hizo la portavoz del grupo en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, en declaraciones antes de la Junta de Portavoces. "Si no se cumple punto por punto el acuerdo, no va a haber Presupuestos", subrayó, si bien aseguró que no le "cabe duda de que se va a terminar cumpliendo" porque "está firmado y acordado, y así va a ser".

En concreto, Montero dijo que las medidas acordadas, como la bajada de la factura de la luz y el precio del alquiler, así como lo permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles y la aclaración en el Código Penal de que sólo un sí explícito es consentimiento sexual, "tienen que estar iniciadas en su desarrollo antes de la aprobación de los Presupuestos. Es sencillo iniciar la tramitación de todas y cada una de las medidas".

