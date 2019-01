Presupuestos. rivera: "no puede ser que la economía española esté en manos de podemos"

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cargó este lunes contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados. "No puede ser que la economía española esté en manos de Podemos", proclamó.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, denunció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "capaz de cualquier cosa" para mantenerse en La Moncloa, "pero literal, no es una frase hecha". "Es capaz de todo", reiteró, incluida la "barbaridad" de prorrogar dos veces unas cuentas públicas a las que votó en contra diciendo que eran "las peores de la Historia".

Rivera denunció que los Presupuestos aprobados por el Gobierno son "malos para España" porque lo necesario ahora no son subidas de impuestos y frenos a la contratación. En su opinión, la imagen de Pablo Iglesias firmando ese acuerdo en La Moncloa "lo dice todo". "No puede ser que la economía española esté en manos de Podemos", cuyo líder visitó a Oriol Junqueras en prisión no para hablar de autónomos, aseguró, sino de "indultos" y de posibles "prebendas" a los independentistas presos.

Insistió por ello en reclamar elecciones generales "cuando antes" para que los españoles decidan el futuro de un Gobierno fuerte capaz de llegar a acuerdos con fuerzas constitucionalistas y no seguir "agonizando una legislatura agotada para que Sánchez siga unos meses más".

14-ENE-19

