Borrell abre las puertas a presentarse como candidato a las próximas elecciones europeas

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Borrell, aseguró hoy que Europa "es una gran tarea, que podría interesarme claramente", aunque matizó que aún no ha recibido ninguna oferta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo indicó durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde aseguró que sabe quién será el candidato "por conductos laterales".

"No he dicho que no vaya a ser yo el candidato, pero de momento estoy pendiente del Ministerio", dijo, aunque matizó que "tengo un problema, que durante toda la vida me ha gustado hacer muchas cosas a la vez".

(SERVIMEDIA)

14-ENE-19

DSB/caa