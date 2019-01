Presupuestos. compromís reduce a mero "trámite" la aprobación de mañana y duda de la voluntad de diálogo del gobierno

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

Compromís desdeñó este jueves como "un trámite más" que el Consejo de Ministros vaya a aprobar mañana el proyecto de Presupuestos y afirmó que duda de la voluntad de diálogo del Gobierno, que todavía no se ha puesto en contacto con este grupo parlamentario.

"No nos ha llamado y no sé si tienen voluntad de negociar con nosotros", confesaron a Servimedia fuentes de Compromís. "No conocemos nada del contenido de los Presupuestos. Cuando conozcamos el contenido, ya haremos la valoración oportuna".

"Parece, por los hechos, que no hay voluntad de diálogo por parte del Gobierno", denunciaron desde el grupo valenciano, que cuenta con cuatro diputados en el Congreso.

Cuando el Gobierno y Unidos Podemos firmaron en octubre su acuerdo para sacar adelante los Presupuestos, desde Compromís indicaron a esta agencia que exigirían para apoyarlos unas inversiones en la Comunidad Valenciana equivalentes a su peso en el PIB español (el 10%) y que se compensara el déficit fiscal de 1.350 millones que padece la región, y que su juicio hace de ella, junto a Murcia, la única que es contribuyente neto sin tener motivos para ello.

