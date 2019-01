Andalucía. cs insiste en pedir "sensatez" al psoe para facilitar el cambio "centrado y sensato"

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La dirección nacional de Ciudadanos iinsistió este miércoles en reclamar "sensatez" al PSOE para facilitar el cambio "centrado y sensato" en Andalucía absteniéndose en la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta y permitiendo la puesta en marcha del acuerdo entre el PP y Ciudadanos.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Toni Roldán, dejó claro que su partido no apoyará "ninguna medida que no esté dentro de las firmadas" con el PP, es decir, que no apoyará ningún acuerdo de ese partido con Vox aunque no altere lo firmado previamente.

Insistió en que Ciudadanos ha negociado medidas "serias" para un cambio "histórico" muy profundo para los andaluces, no "ocurrencias".

Por ello, sigue insistiendo en que el PSOE se abstenga para permitir ese cambio "centrado y sensato", y añadió que Ciudadanos aún confía "en que quede alguna persona con sensatez en la dirección del PSOE que defienda que haya un cambio sensato".

Si Vox decide bloquear ese cambio porque quiere cambiar el Día de Andalucía al "día de la reconquista", ironizó Roldán, "allá ellos", pero el acuerdo de Ciudadanos es con el PP.

