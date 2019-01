Gibraltar desengaña a españa: "la cosoberanía es una causa perdida"

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, se acordó este lunes de España en su mensaje de Año Nuevo para avisarle de que no se haga ilusiones sobre una soberanía compartida del Peñón después del Brexit. "El concepto de la soberanía conjunta o cualquier dilución de nuestra soberanía es una causa perdida", estableció.

Después de diversas reflexiones sobre lo que supone para el Peñón la salida del Reino Unido de la UE, como consecuencia de un referéndum en el que los gibraltareños votaron muy mayoritariamente en contra, Picardo quiso "volver a ser completamente claro" sobre una cuestión: "Nadie debería interpretar que nuestro voto masivo a favor de permanecer en la UE sugiera que estaríamos dispuestos a llegar a algún compromiso respecto a nuestra soberanía".

Y, de forma todavía más explícita: "Si alguna persona en España, de cualquier parte del espectro político, cree que en algún momento llegaremos a aceptar alguna concesión sobre nuestra soberanía, se equivoca por completo. El concepto de la soberanía conjunta o cualquier dilución de nuestra soberanía es una causa perdida. Si alguna persona piensa seriamente que podrá avanzar el concepto de la soberanía conjunta, está desperdiciando sus energías".

"No deberían malgastar el aliento con tales disparates. No deberían malgastar tinta escribiendo tales disparates. Ni las amenazas ni los incentivos nos harán cambiar de idea. El Brexit no cambia nada en este respecto", sentenció el líder gibraltareño.

Picardo asumió que la salida del Reino Unido "reestructurará nuestra relación con España, nuestro vecino inmediato en la UE", y prometió: "Como de costumbre, abordaremos estas negociaciones con buena fe, pero con una saludable dosis de escepticismo. Y siempre nos mantendremos vigilantes para asegurar que no se produzca ningún tipo de transgresión sobre nuestra soberanía, jurisdicción o control sobre Gibraltar en el curso de dichas negociaciones".

"Así fue como negociamos con éxito nuestra participación en el Acuerdo de Retirada", añadió, presentando como un triunfo el texto final del protocolo del Brexit del que el Gobierno español también se vanaglorió por entender que toda solución futura tendrá que contar con el beneplácito de este país. "Y así es como gestionaremos las negociaciones respecto a los acuerdos futuros con la UE".

