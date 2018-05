Valencia sigue la estela de Palma y proyecta restringir los alquileres turísticos

Yo creo que esto es inconstitucional, ya que discrimina a los propietarios según la planta en la que tengan el inmueble para alquilar.



Al fin y al cabo será un piso o apartamento para residir aunque sea durante unos días o temporada, quincena o mes, da igual.



No es lo mismo que una oficina que produce molestias ya que suben y bajan clientes y empleados y no es residencia.



Inconstitucional, la izquierda se cree que puede hacer lo que le dé la gana y regular contra las leyes y la Constitución. No quieren que los ciudadanos tengan derechos y libertad.



No hay nadie más inquisitorial que la gente de izquierdas, y cuando llegan al poder intentar imponer a todos su ideología, regularlo todo, lavarnos el cerebro, y al que no traga se le impone y punto.