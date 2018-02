La vivienda recupera rentabilidad y demanda, pero la subida de precios exige cada vez más esfuerzo a los compradores

Yo compré una vivienda de protección oficial, ya ves tu que lujos, de esas que estan destinadas para las clases mas necesitadas de la sociedad donde quedan incluida la gente que dice el del comentario 1, teóricamente te la entregan por sorteo pero hay corruptetas a todas las escalas y se buscan influencias, amistades, sobres, ya sabes como va este país. El caso es que como mi padre me ayudó, conseguí que me la adjudicaran (¡qué gracia!, ¡aún recuerdo la cara de aquella pareja de pobres abrazados todos esperanzados!. ¡PRINGAOS!), después, antes de que me la entregaran la revendí a otra pareja de pobres, otros ¡PRINGAOS!, me gané una pastita gansa y luego ya me apunté a Podemos y empecé a engañar a otros PRINGAOS. Actualmente en España hay un 10% de PRINGAOS. Y de ellos vamos viviendo mis colegas y yo. A vivir, que son dos días.