Compre vivienda para alquilar: la rentabilidad que ofrece iguala a la bolsa española

mmmm.... otra vez calentando el mercado?... jajajaja como se nota que este diario esta a favor de bancos...



piso en zona normalita de Barcelona, 300.000 + ITPAJD + IBI (Anual) + SEGUROS + OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO supone una compra de 360.000€, para que rente al 6% serían 1800€ al mes. Quien pueda pagar eso, puedo comprarse un piso de 300.000€ sin problemas, ya que pagaría, 1800€ más los gastos de su día a día para vivir.



por otro lado, luego viene la posiblidad de bajada de precio del inmueble con el paso del tiempo o deterioros y/o la dificultad de luego venderlo para hacerlo dinero, cuestión que no es de días....



En fin, como la renta variable no hay nada si se hace con cabeza, y los derechos fundamentales lo dejaría como son, fundamentales y no para expecular con ellos.



pero vaya, que cada uno es mayorcito de hacer lo que quiera, pero luego que no venga la gente llorando de que los bancos mienten o que no sabian lo que estaban haciendo