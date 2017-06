¿Burbuja inmobiliaria en Barcelona? El precio de la vivienda crece diez veces más rápido que la media del país

PUES YO TENIA UN VIAJE TROGRAMADO A BARCELONA PARA JULIO VER AMIGOS, PERO VIENDO EL PRECIO DE LOS HOTELES HE DECIDIO IR SOLO UN DIA ES DECIR EL VUELO ME SALIO BIEN 66 EUROS DOS PERSONAS, ATERRIZARE VISITARE MIS AMIGOS Y ASI MISMO RUMBO A ZARAGOZA, CASTELLON O DIRECTAMENTE MADRID QUE ERAMI SEGUNDA VISITA, NO ME QUEDARE A DORMIR EN BARCELONA MIENTRAS SIGUAN ESOS PRECIOS TAN ABUSIVOS, EL QUE QUIERA TIRAR EL DINERO QUE HAGA LO QUE QUIERA, PERO ME PARECE QUE SI DEJARAMOS DE VISITAR A ESTOS SEÑORES QUE SE CREEN LO MEJOR DEL MUNDO SE JODERIAN Y TENDRIA BAJAR PRECIOS.



CATALUÑA NO ES TAN DIFERENTE COMO PARA LOS PRESIOS ABUSIVOS QUE ESTAN PONIENDO.



Y QUIZAS SEA PARA QUE NO LA VISITEMOS.