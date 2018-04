Zaragoza amenaza el 'liderazgo' en carga aérea de El Prat por Inditex

Amazon reaviva el aeropuerto de Sevilla, que duplica su actividad

El auge del comercio online impulsa el transporte aéreo de mercancías

El aeropuerto de Zaragoza está a un paso de arrebatar a El Prat el segundo puesto del ranking por tráfico de mercancías. La infraestructura aragonesa ha crecido a un ritmo de casi el 30% desde 2016 y solo en el primer trimestre de 2018 acumula ya un alza del 32% en el tránsito de carga hasta las 37.763 toneladas, lo que le sitúa a tan sólo 419 toneladas de superar al catalán, que ha registrado un incremento del 10%, una cifra que está por debajo de su media de los últimos años.

Así, el aeródromo maño lleva varios años recortando distancias con El Prat. En 2016 registró 25.600 toneladas menos que el aeropuerto catalán, cifra que redujo a la mitad en 2017 cuando cerró con 142.185 toneladas tras crecer un 29,1%. Por su parte, la infraestructura de la Ciudad Condal, que muestra cierta desaceleración, mejoró el 14,9%.

Aunque en la última década el aeropuerto de Zaragoza ha duplicado su volumen cada cuatro años, tal y como explica su director, Marcos Díaz González, la infraestructura se prepara para seguir creciendo al calor de la expansión internacional de Inditex, del boom del comercio electrónico y de la recuperación del consumo mundial. "En los próximos meses se van a desarrollar infraestructuras orientadas a afrontar el crecimiento que el aeropuerto está teniendo en volumen de mercancías", explicó el directivo. En concreto, se va ampliar la plataforma, acondicionar el pavimento y las calles de rodaje y se ha puesto en marcha el proyecto para construir la sexta terminal de carga.

El aeródromo maño se ha convertido en una infraestructura eminentemente de mercancías (en 2017 apenas recibió 438.000 pasajeros) gracias a la apuesta de Inditex por convertir la región en su principal nodo logístico. Así, el textil supone el 75% de las mercancías que pasan por a infraestructura cada año. "Inditex lo envía todo a través de Zaragoza: ropa dos veces por semana para reponer las tiendas de todo el mundo y cada año abre decenas de ellas. Supongo que también estará influyendo en su crecimiento el comercio online", explicó el director, que no dudó en señalar que también entran y salen del aeropuerto otro tipo de carga como animales vivos (perdices a Reino Unido en época de caza), productos perecederos, tecnología, material de emergencia... Antes también tenía un gran peso el proveedor de pescado de Mercadona pero en los últimos tiempos la importación de pescado ha caído, explica Díaz.

En Zaragoza operan los aviones cargueros más grandes como el Boeing 747-800 o el Antonov 124 y once compañías (Air China, Qatar Airways Cargo, Cargolux, Turkish Cargo, Emirates Cargo...). Aunque las buenas previsiones de crecimiento hacen prever que Zaragoza ocupe el segundo lugar del ranking de aeropuertos de Anea por tráfico de carga (Barajas está muy por delante con 470.795 toneladas al año), Díaz González no ve relevante superar a El Prats puesto que "es una infraestructura pensada para pasajeros y en tipo de carga no competimos".

El 'boom' de Sevilla

Más allá de Aragón, el fuerte crecimiento del comercio electrónico ha dejado un ganador inesperado: el aeropuerto de Sevilla. Tras años en la parte baja de la tabla, la infraestructura andaluza ha casi duplicado su tráfico de mercancías de un año para otro gracias a la llegada de Amazon a la provincia. El gigante online abrió un centro logístico en Palmas Altas que ya se le ha quedado pequeño y a través de cual da servicio a toda la comunidad autónoma andaluza, a Extremadura y parte de Castilla La Mancha.

Así, desde la llegada del centro logístico de Amazon, la paquetería online aporta la mitad de la carga que se mueve por la infraestructura y ha animado a las empresas de transporte de paquetes a desembarcar y crecer en el aeropuerto. Así, a mediados del año pasado UPS empezó a operar en el aeródromo sevillano mientras que DHL duplicó su capacidad al llevar un avión más grande y Fedex busca reforzarse ante el aumento de la actividad. "El comercio electrónico está detrás de este crecimiento. Han llegado más operadores y la tarta se ha hecho más grande", explica el director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero. Así, de un año para otro, el aeródromo ha elevado un 61,6% su actividad de carga aérea hasta las 10.709 toneladas con las que cerró 2017 y en lo que va de año acumula un alza del 93%. Aunque se espera que el ritmo de crecimiento se suavice a lo largo del año, (se prevé que lo cierre con 14.000 toneladas, el doble que en 2016), este mantendrá un fuerte ritmo ya que Amazon está buscando nuevos terrenos para abrir otro centro logístico en Sevilla (ha analizado la opción de abrirlo en el propio aeropuerto) y las tres grandes firmas de reparto de paquetes siguen aumentado capacidad.

"A principios de este año se ha inaugurado la ampliación de la terminal lo que ha aumentado un 120% la capacidad del aeropuerto", asegura Caballero.

Además de productor asociados al comercio electrónico, UPS ha desarrollado un nuevo nicho de mercado que el transporte de muestras biológicas a los hospitales que antes se hacía en coche. A su vez, por el aeródromo de Sevilla pasan muchas piezas para la planta de Airbus, las motos que compiten en el premio GP de Jerez, caballos, fresas de Huelva, flores y hortalizas.

