Fomento se alía con Twitter para lanzar un sistema de alerta de incidencias al viajero de Cercanías

Foto: Archivo

El Ministerio de Fomento se ha aliado con Twitter para habilitar un sistema de alertas sobre demoras e incidencias de Cercanías para los usuarios de este servicio de Renfe, según anunció el titular de este Departamento, Íñigo de la Serna.

Se trata de un sistema "pionero en todo el mundo", dado que sólo hay uno similar en el Metro de Londres, y que se comenzará a habilitar próximamente, "en una fase inicial", en el núcleo de Cercanías de Madrid.

"Coincido en que, en cuanto a la información al usuario de Cercanías, hay una oportunidad de mejora y, en este sentido, estamos trabajando con Twitter para habilitar un sistema e alertas a través de mensajes a los viajeros sobre demoras o incidencias en el servicio", explicó el ministro durante su intervención en el Congreso.

Según el ministro, el sistema de alertas permitirá al viajero suscribirse y además seleccionar el tipo de las que quiere recibir discriminando por "horario, líneas o itinerario".

"Esta alianza con Twitter mejorará la información al ciudadano de Cercanías, un servicio que diariamente transporta unos 900.000 viajeros en unos 1.500 trenes y será además pionero en el mundo, sólo el metro de Londres cuenta con un sistema similar", destacó De la Serna.

El ministro aseguró además que el precio del billete de tren de Cercanías finalmente no experimentará subirá alguna este año 2018. "No se va a subir el precio del billete de Cercanías, no hay ninguna intención de hacerlo", aseveró sobre estas tarifas, que acumularán así tres años congeladas.

Trenes nuevos

En su comparecencia en el Congreso, De la Serna ratificó su compromiso de presentar el próximo mes de marzo el plan de mejora de Cercanías Madrid, que sucederá a los ya presentados para los núcleos de Cataluña, Asturias, Cantabria y Valencia.

Además, subrayó que el plan de compra de trenes que Renfe también lanzará antes de que concluya el primer trimestre del año tendrá un papel destacado la renovación y compra de nuevo material para Cercanías.

En el caso concreto de Madrid, el ministro destacó que en virtud de este plan se renovará el 60% del parque de trenes con el que Renfe presta el servicio de Cercanías, lo que supondrá incorporar al servicio 150 nuevos trenes.

De la Serna también recordó los aumentos de frecuencias y servicios que se incluirán en las Cercanías de núcleos como el de Madrid una vez se ponga en marcha el nuevo listado de servicios ferroviarios considerados de servicio público (OPS) y, por tanto, subvencionados por el Gobierno, aprobado recientemente por el Gobierno.

En este sentido, recordó que el Estado dedica anualmente unos 1.178 millones de euros a subvencionar a Renfe por prestar estos servicios, y los de Media Distancia, dado que, a pesar de ser deficientes económicamente, son necesarios para garantizar la movilidad y la vertebración.

