Hackers bloquean la actividad de empresas por toda Europa con un nuevo ataque de ransomware

Después de que el pasado mayo una serie de empresas quedasen bloqueadas por Wannacry, una virus tipo ransomware; ahora, otra serie de compañías en Europa han vuelto a sufrir un ciberataque de este tipo que ha parado por completo su actividad.

El funcionamiento es igual que con Wannacry: los hackers bloquean todos los archivos y el equipo de los trabajadores y para desbloquearse exigen el pago de una cantidad. En esta ocasión se trata de 300 dólares en bitcoin.

El bloqueo se ha producido en empresas, bancos y energéticas de toda Europa, aunque según explican The New York Times y Associated Press ha sido especialmente duro en Ucrania, donde bancos, empresas, eléctricas, transportes e incluso el Gobierno han quedado congeladas ante el ataque de los ciberdelincuentes.

En concreto, según informa el diario, el banco central del país ha asegurado que "un virus desconocido" ha afectado a varias entidades en el país, aunque no ha determinado qué bancos han sido afectados. Eso sí, "están teniendo dificultades tanto con los servicios de atención al cliente y realizando operaciones bancarias".

Ukrenergo, la compañía eléctrica estatal, también se ha visto afectada por la nueva ronda de ransomware que ha afectado al país, aunque el bloqueo de los ordenadores corporativo no ha afectado al suministro.

Por su parte, el vice primer ministro ucraniano, Pavlo Rozenko ha subido una imagen a Twitter en la que se puede ver un mensaje en la pantalla de su ordenador en el que ha sido atacado por hackers.

Maersk y Mondelez afectadas

Más allá de Ucrania, el ataque ha afectado a otra serie de empresas que han visto como sus equipos quedaban bloquedas por completo.

La compañía danesa Maersk ha sido de las pocas que ha comunicado públicamente que sus sistemas informáticos estaban caídos debido a un ciberataque. Por ello, tanto sistemas como negocios han quedado bloqueados porque "la seguridad de nuestros empleados, operadores y clientes es nuestra prioridad".

Por su parte, el conglomerado alimentario Mondelez ha reconocido a Financetime que están expermientando problemas en los ordenadores de sus empleados en diferentes regiones, un fallo que "están investigando".

El virus también ha llegado a los servidores de la compañía petrolifera rusa Rosnoft, quien ha comunicado su parada de actividad obligatoria a través de su cuenta de Twitter, aunque no ha especificado en qué grado ha afectado este ciberataque a sus servicios.

