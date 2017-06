Nintendo anuncia la SNES Classic: llegará el 29 de septiembre por 80 dólares e incluyendo 21 juegos

Después del éxito alcanzado con la NES Classic Mini, Nintendo ha anunciado una nueva reedición de una icónica consola de la compañía. En concreto, será la Super Nintendo la que tendrá una nueva versión en el mercado antes de que acabe el año.

El planteamiento será el mismo que con la NES Mini: una consola a bajo precio, un tamaño compacto e incluyendo una colección de juegos directamente en el aparato. Eso sí, la SNES Classic Edition incorporará de serie dos mandos para que desde un primer momento puedan jugar dos usuarios a la vez.

La SNES Classic Edition llegará el 29 de septiembre por 80 dólares e incluirá 21 juegos. Entre ellos, y por primera vez, los jugadores podrán jugar a Star Fox 2, la secuela original de Star Fox que fue creada para la Super NES pero nunca fue lanzado.

"Aunque muchas personas de todo el mundo consideran que la Super NES es uno de los sistemas de videojuegos más grandes jamás hechos, muchos de nuestros fans más jóvenes nunca tuvieron la oportunidad de jugarlo", ha indicado Doug Bowser, vicepresidente senior de ventas y marketing de Nintendo America.

En concreto, el listado completo de juegos será:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby's Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls'n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi's Island

