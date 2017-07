¿Prepara Apple un nuevo iPhone SE? Llegaría en agosto con 5 pulgadas y por 399 euros

El actual modelo de iPhone SE. Apple.

Más allá de que Apple esté preparándose para presentar en el último trimestre del año la renovación del iPhone 7 y 7 Plus, la compañía también estaría trabajando en la renovación del actual modelo SE.

Según apunta el medio francés iGeneration, Apple podría presentar en agosto una versión mejorada del iPhone SE y que haría que Apple pasase a competir directamente contra la gama media, ya que llegaría al mercado por 399 euros, 90 euros menos de los 489 euros actuales.

En esa franja de precio se han colocado grandes alternativas Android como el Galaxy S7 de Samsung o el Honor 8 de Huawei a los que Apple comenzará a hacer sombra con un smartphone renovado y a bajo precio.

Según indica el medio, la fortaleza del nuevo modelo de iPhone SE estará en que la potencia del terminal volverá a basarse en un chip un escalón menos del más avanzado de la compañía (ahora mismo es el A9) pero apostaría por un nuevo diseño con una pantalla más grande.

El actual iPhone SE monta una pantalla Retina de 4 pulgadas, que para muchos usuarios es insuficiente ya que las aplicaciones son cada vez más visuales, mientras que el rumoreado nuevo teléfono equiparía un panel que rondaría las 5 pulgadas. De este modo, se especula con que el nuevo iPhone SE podría heredar el diseño del iPhone 6, 6S o 7.

El iPhone SE no se presentaría al mismo tiempo que los rumoreados iPhone 8 y iPhone 7S y 7S Plus, sino que Apple dividirá los anuncios con la intención de separarlos en el mercado y no canibalizar sus ventas. De este modo, según iGeneration la presentación del modelo low cost llegaría a final de agosto mientras que los de alta gama podrían dilatarse hasta octubre.

