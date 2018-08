Casado descarta dimitir por el máster: "En ningún caso es un regalo algo que no se tiene"

"Habilitaba una tesis, no tengo el título", ha dicho el presidente del PP, Pablo Casado, al dar explicaciones sobre el máster de Derecho Administrativo que se investiga como pieza separada del caso de Cristina Cifuentes. "Hice todo correctamente, en absoluto me he planteado dimitir", ha declarado.

En una rueda de prensa, después de que la juez que investiga el caso del máster haya elevado la causa al Tribunal Supremo, Casado ha recordado que no tiene el título porque no acabó los estudios que se investigan: "Lo que me han hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país".

La juez del juzgado de instrucción 51 de Madrid aprecia posibles delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa y sospecha que el máster pueda ser un "regalo" en el caso de Casado y de otros alumnos que no habrían tenido que demostrar "mérito académico alguno".

Tras la polémica generada a raíz del auto de la juez, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha asegurado que Casado "no es un representante político digno", ni puede liderar un PP "ejemplar y transparente".

En declaraciones en la sede de Ferraz recogidas por Europa Press Lastra ha señalado que lo que "necesita" el PP es "convertirse en un partido ejemplar y transparente", y, según ella, Casado "no representa nada de eso". "Lo que necesita la derecha de este país es que se convierta en una derecha moderna y que pueda mirarse en el espejo", ha subrayado.