Margarita Robles: "Hay que activar el concurso cuanto antes para elegir presidente de RTVE"

Cuando le preguntas si se ha acostumbrado a que sus colaboradores la saluden llevándose la mano derecha a la sien y a golpe de tacón, sonríe y reconoce que desde su primer destino como juez, en Balaguer, "la Guardia Civil que había a la puerta del juzgado ya se cuadraba, y veo ese tema con toda normalidad". Margarita Robles (León, 1957) es plenamente consciente de que su condición de independiente, que ni tiene ni tendrá carnet de partido, y que fue un hándicap añadido para lidiar el grupo socialista se ha normalizado con el perfil del Gobierno del que forma parte. Ser ministra de Defensa y tener bajo su mando al CNI es todo un reto, pero no se queja y se siente orgullosa de servir a España. Ha tenido una brillante carrera profesional desde que aprobó las oposiciones con 23 años, con el número uno y convirtiéndose en la cuarta mujer jueza de España. Más tarde fue la primera que ocupó la presidencia en la Audiencia de lo Penal, pasó por el CGPJ y, finalmente, por el Supremo. Tuvo un paso fugaz por la política, en la legislatura de Felipe González como secretaria de Estado de Interior y se ha manejado como pez en el agua por la Carrera de San Jerónimo. Es menuda, de aspecto frágil pero dura como una roca, de firmes convicciones en defensa de la cosa pública; se define como socialdemócrata a la vieja usanza. Dice que lo que le quita el sueño es tener que recibir el féretro de un soldado, que el suyo es un Ministerio de paz, y se siente orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas, la mejor representación de la Marca España. Afirma que será muy difícil cumplir el 2% de gasto en Defensa comprometido con la OTAN, e insiste en que ni Pedro Sánchez es "presidente por accidente", ni ha pagado ni pagará ningún precio por mantenerse en el poder.

Cómo le sienta el traje y el cargo de ministra de Defensa? ¿Quién va a ser su referencia, Carmen Chacón, la primera mujer ministra, o Cospedal, que ha sido la última?

Es un honor formar parte del Gobierno, especialmente en Defensa, un Ministerio de Estado. Estoy muy ilusionada y soy consciente de que es una gran responsabilidad que asumo como un reto en el que me emplearé a fondo. Chacón fue la primera ministra de Defensa, y va a ser una referencia importante.

¿Es verdad que Cospedal no ha hecho con usted el traspaso de papeles, que le dio la cartera y nada más?

Cospedal me entregó la cartera, y después no hemos vuelto a hablar. Quiero creer que fue por la precipitación del cambio de Gobierno, pero sería bueno que en Ministerios de Estado hubiera un intercambio de posiciones y planteamientos: estamos jugando a algo tan importante como es España. Por parte de toda la cúpula militar he tenido toda la información, apoyo y colaboración. Estoy muy satisfecha.

¿Se considera también pacifista?

Ser ministra de Defensa es defender la paz, un valor en el que cree todo el mundo, y las Fuerzas Armadas Españolas están teniendo un papel esencial en la defensa de la paz a nivel mundial. Tenemos 22 misiones en distintos países que hacen un trabajo heroico en defensa de la seguridad y la libertad.

O sea, que no es un ministerio de guerra, como dice ERC, y aquí caben las diferencias ideológicas, ¿o no?

Es el Ministerio de Defensa y, al ser un Ministerio de Estado, excluye cualquier posicionamiento partidista. Tiene como función esencial la defensa de los valores constitucionales, y trabajar por lo que la Carta de Naciones Unidas dice, que es la paz y la libertad. La labor que realizan los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas es encomiable, y son una garantía de la defensa de los valores constitucionales.

Acaba de volver de Líbano y en unos días tiene la cumbre de la OTAN. ¿Cómo ha visto el papel de nuestras tropas en ese avispero?

Vengo orgullosa de lo que he visto: hombres y mujeres entregados a la defensa de la paz, con ilusión y entusiasmo enormes. Son conscientes de que están en un área difícil, y también del papel que hacen representando a Naciones Unidas. Cada vez estoy más convencida de que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas son la mejor representación de la Marca España. Cuando ves a un contingente de tropas españolas coordinando, o al mando de tropas de otros países, sólo puedes sentir orgullo como española y con su profesionalidad. Nuestras FFAA están entre las mejores del mundo; por algo será.

¿España va a dirigir la misión de Líbano, una zona caliente, con terroristas de Hezbolá, el Daesh, etc., o se alejan nuestras posibilidades?

No es fácil dirigir la misión de Líbano. Vamos a hacer un esfuerzo, pero con independencia de que logremos o no la jefatura de la misión, no podemos eludir nuestro firme compromiso con la ONU.

No haya cambiado a la cúpula militar, ¿esa es su filosofía de que ésta es una cuestión de Estado?

Defensa y las Fuerzas Armadas tienen que estar al margen de la lucha partidista. Defienden unos valores muy superiores a los de la confrontación política. Tanto la cúpula militar como el director del CNI son servidores del Estado.

¿Es verdad que pidió expresamente tener bajo su mando al CNI y por eso se retrasó su nombramiento?

Es absolutamente falso que yo pidiera tener responsabilidades en el CNI. Supe desde el principio dónde iba. Fui la primera o la segunda persona que lo supo, al día siguiente de que se aprobara la moción de censura. Tengo una clara vocación de servicio y ni me dedico a pedir, ni mucho menos le exigiría jamás a Pedro Sánchez nada. Formar parte del Gobierno de la Nación es un gran honor y no se ponen condiciones.

¡Menudo vértigo ser la mujer más informada y con más dosieres de España! ¿No?

En el CNI hay que analizar, según la ley de 2002, estudios, informes y análisis, para defender al país y nuestros valores constitucionales. Es un servicio de inteligencia que tiene como función velar por nuestros derechos y libertades y por la paz y la seguridad de España en el mundo; no se trata de acumular dosieres.

Algunos han tenido la tentación de usar ese cargo contra sus adversarios, y ese poder es enorme...

Utilizar el CNI contra los adversarios políticos o para fines privados, además de ser delito, sería inaceptable. El CNI está sometido a un doble control, el parlamentario y el judicial, y mientras yo esté al mando vamos a ser absolutamente escrupulosos para garantizar su función.

¿Una de las asignaturas pendientes es que haya una generala? ¿Ha dado ya la orden de tolerancia cero con el acoso sexual en las FFAA?

Hasta ahora no hay ninguna generala. Aunque creo que va a tardar un poco, para mí sería una satisfacción que pudiera ser en mi mandato. Y en cuanto al acoso sexual en el Ejército, es muy minoritario, pero los mandos de las Fuerzas Armadas son perfectamente conscientes de que la tolerancia debe ser cero.

¿Se va a mantener el compromiso del 2% del PIB en Defensa, que es lo que marca la OTAN para 2024? Trump ya ha dado a Sánchez un toque de atención al respecto...

Ese compromiso del 2% va a ser muy difícilmente alcanzable. Hay que tratar de que se continúe una tendencia al alza de los presupuestos de Defensa, pero nuestra participación en la OTAN no es sólo desde el punto de vista económico, sino también de los compromisos y capacidades. España tiene unos compromisos muy importantes en el mantenimiento de la paz, que son más importantes que la cuestión económica.

¿Qué opina, como amiga personal de Pedro Sánchez, cuando le acusan de ser un presidente por accidente?

Pedro Sánchez tiene perfectamente interiorizado el concepto de Estado, y ha empezado a jugar un papel muy importante en la política europea e internacional. Va a ser un gran presidente del Gobierno. Quienes dicen que es un presidente por accidente ignoran dos cosas: que la moción de censura es un mecanismo absolutamente constitucional para ser presidente, y que si Rajoy hubiera dimitido nosotros habríamos retirado la moción de censura.

El 'Aquarius', la retirada de concertinas, el Valle de los Caídos... para algunos son políticas de gestos, 'marketing' de cara a la galería...

Aquí no hay políticas de gestos, sino de realidad. Lo del Aquarius es una realidad, porque había seres humanos en peligro, y era necesario tomar urgentemente medidas humanitarias. Cuando hay vidas humanas en riesgo, hablar de gestos es miserable. Además, el tema del Aquarius ha servido de aldabonazo para que la UE se tome en serio del tema de la migración y ahí está la cumbre.

¿Subir a cárceles del País Vasco a los presos de ETA es el precio pagado al PNV por apoyar la moción?

Aquí ni se ha pagado ni se pagará ningún precio a nadie por apoyar la moción de censura. Nuestra posición siempre ha sido la misma: aplicar la ley penitenciaria, que exige un tratamiento individualizado, y eso es lo que se va a hacer. Se verá caso por caso, valorando, sobre todo, los presos enfermos o de avanzada edad. No se trata de complacer al PNV, sino de cumplir escrupulosamente lo que dice la ley penitenciaria.

Vamos, que no se van a pagar cheques ni a Podemos, ni al PNV, ni a los independentistas, ni a nadie...

Sánchez ni ha pagado ni va a pagar absolutamente ningún cheque. El grupo parlamentario socialista, los dos años que van de legislatura, ha presentado muchísimas proposiciones de ley que fueron vetadas por el PP, y ahora estamos llevando adelante nuestras propuestas. Quienes afirmen que se están pagando cheques o peajes de algún tipo faltan gravemente a la verdad, y lo hacen en un intento absurdo de desgastarnos.

¿Qué le pareció la respuesta que su antecesor, el señor Morenés, le dio a Quim Torra en Washington?

Torra buscaba la confrontación, la provocación; lo contrario de lo que tiene que hacer un dirigente con responsabilidades de gobierno. Cuando un dirigente lo que busca es el enfrentamiento está poco legitimado para serlo. Morenés actuó de forma coherente con sus convicciones.

Con ese hombre instalado en la confrontación se va a encontrar Sánchez el próximo lunes, ¿habrá cesiones?

Nosotros hemos hablado siempre de actuar con una perspectiva de diálogo, pero dentro de la Constitución y el Estatuto, y nuestra posición va a ser la misma.

Es difícil cuando ellos siguen hablando de referéndum pactado o de poner en marcha la república catalana...

Una cosa son los discursos teóricos y otra la realidad. En democracia todas las posiciones políticas son defendibles, y una fuerza política puede reivindicar lo que crea oportuno, pero las líneas rojas son la Constitución y el Estatut. Ni Torra ni nadie puede saltárselo. Espero que el president, el lunes, y después, se comporte como el presidente de todos los catalanes y no sólo de una parte.

¡Menudo numerito el de RTVE! ¿Al final ustedes también la han querido convertir en el botín de guerra de quien llega a La Moncloa, y además se la han regalado a Podemos?

Durante meses, como portavoz del grupo socialista, negocié con el PP, y nos encontramos siempre con un boicot absoluto para renovar el consejo de RTVE. Es el PP quien debería dar explicaciones de por qué nos encontramos así. Por esa situación de boicot se dictó el decreto-ley, que va a ser absolutamente transitorio. Aquí no hay botines de guerra, lo que hay que hacer es activar lo antes posible el mecanismo de concurso público establecido en la ley.

Sí, pero Podemos, a través de la periodista que Iglesias propuso, dejó claro que Sánchez le había regalado RTVE...

Entiendo que el presidente de RTVE va a ser un profesional de la casa, de reconocido prestigio, y con carácter de total transitoriedad hasta que se realice el concurso público. El PSOE asumió ese compromiso con los trabajadores y no les va a fallar.

Que Iglesias se haya entrevistado antes que Sánchez con Torra o haya ido a ver a Cuixart a la cárcel ¿es síntoma de que está ejerciendo de vicepresidente, como dicen algunos?

Pablo Iglesias tiene derecho a tener su propia agenda y hacer las visitas que estime oportunas. Y la posición del Gobierno no tiene nada que ver con lo que él haga. La vicepresidenta es Carmen Calvo, y no hay ningún vicepresidente en la sombra. ¡Faltaría más! Hasta que termine la legislatura, hay una serie de contenidos de la agenda social, como la pobreza infantil, la sanidad, la dependencia, etc. que tendrán que consensuarse con Podemos y el resto de grupos.

Mañana, 7 de julio, se cumplen dos años del terrible ataque de 'La Manada'. ¿Qué le ha parecido que estos violadores estén en libertad?

La independencia judicial hay que protegerla y respetarla, pero en un sistema democrático es perfectamente aceptable y asumible la crítica a las resoluciones judiciales, y yo, jurídicamente, ni comparto la sentencia ni comparto el auto por el que se les puso en libertad.

¿Subir los impuestos es de izquierdas y será una medida que tomará Sánchez de forma inmediata?

El presidente ha dicho que para tener un Estado de bienestar de primera hay que tener una política fiscal de primera, y yo lo comparto. A la gente no le importa pagar impuestos si van a políticas sociales. Lo que nos indigna es que nuestros impuestos no repercutan en quienes más lo necesitan. El argumento no es subir o no los impuestos, sino el destino y la gestión que se haga de ellos, y en eso la izquierda tiene un claro compromiso social.

Por último, ¿lo que le quita el sueño a la ministra de Defensa es recibir el cuerpo de un soldado muerto en combate o en una misión de paz?

Ojalá que ese escenario no se produjera. Se trata de misiones de riesgo, pero los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas están muy bien preparados para hacer frente a circunstancias muy difíciles.