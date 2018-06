Cataluña protagoniza las primeras polémicas del Ejecutivo de Sánchez

España es de los pocos paises democráticos en donde la soberanía reside en los políticos, no en el pueblo español.



Esta señora no habla en representación de los ciudadanos, sólo de una parte de un territorio; Sanchez, fue elegido por los políticos, puesto que como representante votado democráticamente renunció a su escaño y por ende perdió la representatividad; el parlamento actúa como le da en gana y no escucha al pueblo español, etc, etc.….esto tiene otro nombre que no es el de que la soberanía resida en el pueblo.