Investidura | El PSOE no quiere imprevistos de última hora en la votación decisiva y ordena a sus diputados dormir en Madrid

El Congreso volverá a reunirse este martes, 7 de enero, para proceder a la segunda votación del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, después de no haber logrado el domingo la mayoría necesaria en el primer intento. Sánchez no quiere imprevistos de última hora y ha ordenado a sus diputados dormir en Madrid. Dado lo ajustado de la votación -sólo hay un voto de diferencia-, será preciso que no haya más bajas en las filas de los partidarios de la investidura.

De este modo, la dirección de los socialistas ha remitido un mensaje a sus 120 diputados en el que les ordena que este lunes, 6 de enero, pernocten en Madrid para asegurar su presencia en el Congreso al día siguiente, cuando tendrá lugar la decisiva votación.

Fuentes parlamentarias socialistas trasladaron a Servimedia que el contenido literal del referido mensaje es el siguiente: "El martes día 7 votaremos a primera hora de la mañana. Por tanto, teniendo en cuenta las dificultades del tráfico madrileño en un día laborable, es preciso que todos y todas pasemos en Madrid la noche del día 6 al día 7. Saludos".

Según informa El País, también hubo a lo largo del fin de semana llamadas a diputados de comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana para comprobar que tienen reservado hotel para esta noche. En el PSOE también se da por hecho que sus ministros del Gobierno de coalición renunciarán al acta de diputado.

Los socialistas quieren evitar sorpresas desagradables que eviten que Sánchez no obtenga mayoría simple en la votación del martes y tras la cual debería asegurar su investidura, ya que, si todos cumplen su palabra, será presidente del Gobierno con 167 votos favorables y 165 en contra.

Así fue la primera votación...

En la primera votación, el líder del PSOE cosechó 166 votos a favor, a diez de la mayoría absoluta que se requería para ser investido presidente a la primera. En concreto, a los 120 votos del PSOE, Sánchez sumó 34 de Unidas Podemos -faltó una diputada de En Comú por enfermedad-, los seis del PNV, los tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

El candidato socialista sólo superó por un voto a los rechazos a su investidura, que sumaron 165. En concreto, en el bloque del 'no' se posicionaron los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más de Coalición Canaria. Los otros 18 diputados restantes -los 13 de Esquerra Republicana (ERC) y los cinco de Bildu- optaron por la abstención.