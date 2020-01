Arrimadas denuncia la "desfachatez" de Sánchez por no responder a la "humillación" de ERC

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, denunció este sábado "la desfachatez" del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, por haber hecho lo contrario de lo que prometió en campaña y por no haber contestado a la "humillación" de ERC al dejar claros los términos de su acuerdo con el PSOE.

En su intervención en el debate de investidura, Arrimadas lamentó el "día histórico" del comienzo de esta sesión, de la que destacó la primera frase que pronunció Sánchez al subir a la tribuna. "Cómo será el daño que ha hecho este país que ha tenido que empezar diciendo que España no se va a romper", subrayó, y cuánto a la socialdemocracia para aclarar que el PSOE sigue siendo un partido español.

Es un día "histórico", dijo, por "la humillación" que ha supuesto para España la exposición del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dejando claros los términos de su acuerdo con el PSOE, al que Sánchez agradeció sus palabras "sin rebatir ni una de las cosas" dichas por los independentistas.

Ese acuerdo "infame", aseguró, "no estaba escrito" en los resultados de las elecciones, es más, Sánchez concurrió a las urnas "diciendo justamente lo contrario". "Cómo puede tener usted tanta desfachatez", le dijo. Denunció que los socialistas "callan y otorgan" ante los independentistas, y que el propio Sánchez votaría en contra de su investidura si fuera coherente con lo que decía hace unas semanas.

Frente a esos acuerdos, insistió en que se podía haber cerrado un gran pacto constitucionalista como el alcanzado en Europa para dejar al margen al nacionalismo y al populismo. Es la única vía para dar estabilidad, argumentó, y evitar que los nacionalistas "pasen por caja" en cada votación.

Ante los retos de España en materias como la educación, la innovación, la lucha contra la corrupción, el país está pendiente "de las gracietas de Rufián", denunció Arrimadas, convencida además de que hay "dos maneras de estar en la oposición", una "frotándose las manos por lo mal que lo va a hacer" el gobierno listos para "recoger los escombros" y otra luchando hasta el último momento para evitar esa reducción a escombros.

"Un chorrón de votos"

También comentó que el abrazo entre Sánchez e Iglesias era como el de "dos púgiles derrotados que se abrazan para no caerse", dado que entre los dos "perdieron un chorrón de votos", una afirmación que provocó las risas en las filas socialistas, incluido el propio Sánchez.

Se preguntó a continuación si cuando decía que no podría dormir en caso de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos estaba "facha agorero muy heavy" o simplemente fue un día de sensatez que se pasó pronto. Escucharle hablar de 'fake news', señaló después, es como "escuchar a Herodes hablando de la protección infantil".

No se puede mantener, alertó al PSOE, que los partidos que votan en contra de su investidura, como el PRC o Coalición Canaria son "fachas" pero el PNV es "progresista" porque vota a favor. No es progresismo le dijo, es "rendición" ante sus postulados.

Arrimadas alertó a los socialistas de que el nacionalismo siempre traza sus estrategias a largo plazo y que para los independentistas cada frase contenida en sus acuerdos con el PSOE es "tierra ganada al mar".

A continuación se dirigió a los diputados socialistas para preguntarles si "no han sentido nada" al escuchar la intervención de Rufián y si no se les ha pasado por la cabeza la posibilidad de no respaldar esos acuerdos, si no hay "un solo valiente en esa bancada" dispuesto a evitarlos. Si EH Bildu dice que es una "oportunidad", "¿nada le dice que no es bueno para España?".

Arrimadas preguntó a Sánchez si está dispuesto a explicar a qué se refiere Rufián cuando habla de amnistía y qué considera que es "desjudicializar" la política, si acaso es no recurrir las leyes inconstitucionales o presionar a los jueces para que no intervengan cuando los independentistas se salten la ley. "No te saltes las leyes y no se judicializa la política", afirmó.

La portavoz de Ciudadanos concluyó su intervención alertando de que las siglas del PSOE pueden quedar sólo en las dos primeras letras, "Partido Sanchista". "Hay mucha dignidad en muchos socialistas", aseguró, a los que seguirá pidiendo que entre ellos salga "algún valiente" que evite esos acuerdos porque "un cargo público nunca justifica tanta humillación para el conjunto de los españoles".

A los independentistas les alertó de que España es "mucho más" que Pedro Sánchez y que Ciudadanos, igual que ganó en Cataluña, les ganará en España.