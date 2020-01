Rufián advierte a Sánchez de que sin mesa de diálogo no habrá legislatura

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, de que si no cumple con la creación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat pactada en al acuerdo para su investidura tampoco habrá legislatura.

En su intervención en la sesión de investidura, ha situado esta condición como medida para hacer que "el PSOE cumpla" y, tras puntualizar que será "muy claro al respecto", ha repetido hasta tres veces que "si no hay mesa no hay legislatura".

Rufián ha recordado que ERC ya ha hecho "antes" esto, que supondría dar por roto el acuerdo para la investidura, y ha insistido en que "puede volver a hacerlo" porque si la creación de esta mesa no se cumple "no se estará estafando a un partido, sino al pueblo de Cataluña".

Sánchez tranquiliza a Rufián

El candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este sábado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que se constituirá la mesa de diálogo para resolver el "conflicto político" en Cataluña, tal y como se fijó en el acuerdo con el PSOE.

"Despreocúpese, la comisión se va a crear, no vamos a tener, al menos de esa parte, ese problema", trasladó Sánchez al inicio de su respuesta al portavoz de ERC, después de que éste amenazara con que "si no hay mesa, no hay legislatura".

Sánchez apuntó que, pese a que hay "algunas dudas" por parte de Junts, socio de gobierno de ERC en la Generalitat de Cataluña, sobre la comisión, "por nuestra parte va a existir". "Vamos a dar ese paso, es importante y necesario". "Nuestra obligación es la de hacer política", remachó Sánchez sobre la mesa a nivel bilateral entre el Ejecutivo central y el catalán.