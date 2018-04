770 420

Cifuentes pinta un panorama gobernado por la izquierda radical para advertir a Cs de la moción de censura

"Están en condiciones de propiciarlo", ha dicho sobre la postura de Cs

Se ha mostrado dispuesta a cumplir con su obligación "hasta el final"

Cifuentes no ha querido desvelar el sentido de sus conversación con Rajoy

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, continúa reivindicando su cargo e insiste en no dimitir por la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). "Yo voy a cumplir con mi obligación hasta el final, hasta el último día que sea presidenta", ha dicho este martes. Un profesor titular sustituirá al director del máster de Cifuentes tras rechazarlo varios catedráticos.

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cifuentes ha reiterado que "no se ha incumplido el acuerdo de investidura, no estoy investigada y no he falsificado mi currículum por lo que no veo ni mi grupo motivo para la moción".

En cuanto a la moción de censura presentada por el PSOE, que se fijará el 3 de mayo y podría ocurrir entre el 7 y el 8 de mayo, la presidenta no ve "motivo ninguno para una moción de censura" y ha advertido a Cs de las consecuencias que podría tener. "Si Ciudadanos quiere un cambio de gobierno no necesita buscar un pretexto, porque nosotros no hemos incumplido el acuerdo de gobierno".

En este sentido, ha insistido: "Si Ciudadanos lo que quiere es que cambie el Gobierno, cambiar la voluntad de los madrileños y que gobierne la izquierda radical y a la de Pedro Sánchez, con su apoyo están en condiciones de propiciarlo".

La llave naranja

La postura de Cs, socio de Gobierno, es clave. Este lunes, el líder de la formación en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, urgió a Mariano Rajoy a proponer un candidato para sustituir a Cifuentes. El paso de exigir la dimisión de la presidenta llevó varios días a la formación naranja, que primero propuso una comisión de investigación como contraoferta a la moción de censura.

La condición de Aguado al PP pone de nuevo la pelota sobre Génova: si no hay sustituto, votarán a favor de la moción de censura.

Sobre su relación con Rajoy, Cifuentes ha apuntado que conversa "con mucha frecuencia" con él pero ha evitado desvelar "conversaciones privadas". Tampoco ha querido aventurarse a afirmar que presidirá los actos del Dos de Mayo, fiesta regional, que se celebran el próximo miércoles ya que ha aprendido "con experiencias prácticas que uno sale de casa pensando que la vida va a transcurrir de una manera y la vida lleva su propio camino".

