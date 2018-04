Tania Sánchez dice no sentirse "segundo plato" pese a que Errejón pensó antes en Bescansa que en ella

Admite que no a todos en Podemos le ha gustado su inclusión

Tania Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Foto: EFE

La diputada de Podemos y número 2 de la lista de Íñigo Errejón a las primarias para la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, ha dicho no sentirse "segundo plato ni nada que se le parezca" por no haber sido ella la primera opción de Errejón para compartir cartel, y ha instando a su partido a comprometerse con la unidad y ser capaz de "no generar más conflictos hacia adentro".

Durante una entrevista en Antena 3, la diputada ha dicho sentirse "muy honrada" por su inclusión en la lista (inicialmente Errejón había pensado en Carolina Bescansa como número 2), aunque ha admitido que no a todos los miembros de Podemos ha gustado su presencia en la candidatura.

En este sentido, ha señalado que la discrepancia "es sanísima" y ha opinado que todos en el partido deben comprometerse "con la unidad" y ser capaces de no provocar más conflictos internos.

Íñigo Errejón, ha apuntado, ha querido elaborar una lista "muy plural", aunque a esa candidatura "le queda mucho por recorrer hasta 2019", porque tiene que ser aprobada por los círculos y aún puede incorporar a gente de la sociedad civil o de otras formaciones. "Todo puede cambiar", ha añadido, aunque "lo importante es que hay una lista unitaria en la que se ha incorporado todo el que se ha querido incorporar".

Sánchez ha afirmado que lo que percibe entre sus compañeros de partido, a parte del "cariño y reconocimiento" hacia ella, es el contento por haber conseguido una lista unitaria para la Comunidad de Madrid tras el episodio de "tensión" vivido en las últimas semanas en la dirección de Podemos.

A este respecto, ha insistido en que todo el partido debe comprometerse con la unidad y ser capaz de "no generar más conflicto hacia adentro", porque "una organización que no es capaz de digerir sus pluralidades" no puede representar la diversidad de la sociedad.

De hecho, ha opinado que las palabras del secretario general, Pablo Iglesias, cuando pidió a los dirigentes que no hicieran "ni media tontería", eran precisamente una llamada de atención para "no abrir procesos conflictivos". "No podemos estar todo el día peleándonos entre nosotros", ha coincidido.

A partir de ahora el objetivo de Podemos es sacar al PP de la Comunidad de Madrid, porque Cristina Cifuentes "hace un año dijo que se iba a acabar la corrupción, y un año después la mentira sigue".

Por eso cree que no es suficiente con la dimisión de la presidenta por el caso de su máster, sino que la moción de censura presentada por el PSOE tiene que prosperar y cambiar el Gobierno, ya que en el año que falta hasta las elecciones autonómicas "podríamos airear y levantar algunas alfombras".

"A ver qué hace Ciudadanos. No se entiende que el supuesto partido de la regeneración permita que siga el PP en la Puerta del Sol", ha añadido.

Sánchez ha pedido que la moción se convoque "cuanto antes", porque Cifuentes "no debería llegar al Dos de Mayo". "Nos parecería casi ofensivo para la ciudadanía, que ha dejado de creer en su presidenta, y tiene que dar un paso atrás".

