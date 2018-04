El profesor de la URJC que filtró el máster: "No es una operación política ni conozco a Sánchez"

Tendrá que demostrar que se lo dejaron en un sobre y que no fue él mismo o un cómplice el que accedió a datos informáticos personales. No basta con afirmarlo.



Que yo sepa los datos personales de la gente son secretos y no se pueden divulgar ni en prensa ni en ninguna parte, lo que debió hacer es denunciarlo en el juzgado, pero si lo ha divulgado en prensa sin denunciarlo judicialmente tal vez deberían investigarlo a él y a sus colaboradores.