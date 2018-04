La URJC lleva a la Fiscalía el caso del máster de Cifuentes al entender que puede haber delito

Expresa su compromiso de llegar "hasta las últimas consecuencias"

El Rector de la Universidad comparecerá el viernes a las 13:30 horas

Una miembro del tribunal no reconoce su firma en el acta de Cifuentes

Cristina Cifuentes este jueves en el pleno. Foto: Efe

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha trasladado al Ministerio Fiscal el caso del máster de Cristina Cifuentes, al entender que podría haber indicios de delito. Este movimiento es el último de la vorágine que existe en torno al expediente académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En un comunicado publicado en su web, la Universidad expone que "como consecuencia de la investigación ordenada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo, y ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la Universidad ha decido dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para su investigación".

Ramos comparecerá ante los medios para dar más detalles sobre este asunto el viernes a las 13:30 horas desde el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles.

En un comunicado, la URJC señaló previamente que estaba "poniendo a disposición de la Inspección de Servicios todos los recursos humanos, materiales e informáticos necesarios para verificar los procedimientos documentales y telemáticos relacionados con el caso".

A las informaciones publicadas sobre supuestas irregularidades en su curso de máster, la presidenta Cifuentes respondió este miércoles en el Parlamento regional que es "perfectamente real y legal" y que no ha habido en él "falsedad ni falsificación".

Una miembro del tribunal no reconoce su firma

Después de las declaraciones tildadas de escasas para la oposición, Cifuentes tendrá que enfrentarse a una Comisión de Investigación promovida por Ciudadanos (Cs) y a una moción de censura -otra- a propuesta del PSOE y apoyada por Podemos que será presentada en unas horas.

La polémica sigue en aumento. Este jueves por la mañana El Confidencial publicaba que el tribunal del máster de Cifuentes no existió y que las tres profesoras no llegaron a reunirse nunca. Horas más tarde, Alicia López de los Mozos, supuesta miembro del tribunal que calificó a Cifuentes con un 7,5 ha asegurado que no reconoce la firma que aparece en el acta, del que ayer se dijo que estaba falsificado y que confirmaría este extremo.

Por otro lado, el Máster de Derecho Público del Estado Autonómico raíz de la discordia ha dejado de ser ofertado en 2018 después de que haya ido perdiendo alumnos de manera paulatina en los últimos años; en el curso 2015-2016 solo tuvo una alumna, según recoge Servimedia.

