Puigdemont despliega todo su arsenal jurídico para presionar a Alemania y evitar su entrega

Es igual que a un musulmán cuando el yihad le ha entrado en la cabeza: Ya no hay razonamiento posible!.



Cómo es posible que estos independentista catalanes no recapacitan ante la realidad: no son mayoritarios, los de Valle de Aran son más araneses que catalanes, sin hablar de la Tabarnia. La soberanía está en todo el pueblo español y no solo en los catalanes. España no aceptará nunca su DUI y la UE afirma que sólo es un problema constitucional español y que no aceptarán Cataluña como estado independiente. Lo tienen muy chungo pero siguen con el dale que te pego. Un acuerdo dentro de la Constitución sería lo más conveniente para todos, porque el monólogo sobre la independencia, está ya en vía muerta!.