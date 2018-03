Suspendida la Barcelona World Race por la inestabilidad política en Cataluña

Lo bueno de todo esto es que a la GENTUZA y la MIERDA de los separatistas, comunistas, independentistas, antisistemas, podemitas, anticapitalistas y demás BASURA, les da igual y además se alegrarán.



Para ellos es una victoria. No quieren empresas, no quieren multinacionales, pero mira si son RETRASADOS, que les quieren subir impuestos para que paguen más y así vivir ellos del cuento.



Pero vamos a ver... si no hay empresas, a quién les vais a subir los impuestos, so IMBÉCILES?