"La única propuesta de Rajoy ha sido 'pasarle el muerto' a los tribunales"

Foto: Dani G. Mata.

Joan Coscubiela es el hombre cuya voz resonó entras las paredes del Parlament el último siete de septiembre cuando constató la vulneración por parte de las fuerzas independentistas de la legalidad y los derechos de la minoría. Exdiputado y portavoz de Catalunya sí es que Pot, sindicalista y exdiputado por Inciativa per Catalunya Verds es tan crítico con la División Mediática Brunete (la que glosa los éxitos del PP) como con la División Mediática Itaca (mantiene la propaganda de los soberanistas). Decepcionado con la cuestión catalana, donde antes apostó por reformas de la Constitución o un referéndum consultivo pactado, hoy se pregunta si es posible superar el empantanamiento del momento actual. Y parece que abandonar a corto plazo la independencia podría ser un comienzo.

¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Qué ha pasado en España?

Muchas cosas al mismo tiempo. Es la confluencia de muchos factores. Cosas profundas históricas, el desencaje de Cataluña con España, la inseguridad, el miedo que genera la globalización entre las clases medias. Hay desencadenantes locales. Y pensemos en la manipulación que hace Rajoy clarísimamente del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

¿Cuando habla de la manipulación de Rajoy se refiere a la presentación del recurso de inconstitucionalidad?

No solo a eso. Rajoy recoge firmas por toda España y convierte el Estatuto de Cataluña en una batalla contra Cataluña para conseguir votos en España. La prueba es que otros estatutos que dicen lo mismo, ésos no han sido impugnados.

Usted habla en su libro 'Empantanados de otro Estatut' acordando previamente el terreno constitucional. ¿Quiere decir que si antes de que se aprobara el Estatuto de 2010, éste se hubiera acordado dentro de un marco constitucional, hoy no tendríamos problemas?

Está claro que si Rajoy no hubiera practicado la política de estatua.

En los conflictos siempre hay dos partes. ¿Toda la responsabilidad es de Rajoy?

Yo creo que las responsabilidades son compartidas. Pero es difícil imputarle a la parte catalana, sea independentista o no, porque ha hecho muchas propuestas. Y sin embargo, Rajoy siempre ha dicho no, no y no.

Si le parece mal el recurso contra el Estatut, se deduce que de la aplicación del artículo 155 debe tener una opinión parecida.

Posiblemente en el momento del 155 las cosas eran irreversibles. Pero lo que debería haberse hecho es no haber llegado hasta ahí. Es verdad que las responsabilidades son compartidas, pero ha habido alguien que en términos de responsabilidad ha sido muy responsable. La única propuesta que ha hecho Rajoy ha sido 'pasarle el muerto' a los tribunales.

¿No le ha gustado el papel desempeñado por la justicia?

Rajoy ha delegado toda su responsabilidad en la justicia. Y eso supone un problema de no tener margen de maniobra. Desgraciadamente en España la justicia penal actúa con instinto justiciero. La imputación por rebelión no se ve por ningún lado. Ahora bien, también pienso que en en este país no existen presos políticos, y España tampoco es una dictadura.

Hablemos si le parece de la Hacienda catalana. Usted propone que Cataluña tenga Hacienda propia.

Creo que entre las microsoluciones que defiendo en Empantandos está clarísimante la de una reforma de la financiación autonómica. Se puede partir del acuerdo de 2009, podemos pensar en el aumento de recursos, y eso los puede aportar el Estado ahora que hay cierto margen para ello. Se trata de conseguir una equidad vertical. También sería bueno un 'Concierto Solidario', que no es lo del País Vasco.

¿Y se puede conjugar unos responsables que no son capaces de pagar la deuda con una Hacienda propia?

Lo que ocurre es que tenemos un sistema fiscal cadavérico que tiene un 8% del PIB por debajo de la media de al UE.

Eso suena a subida de impuestos.

No. Pero podemos combatir el fraude, acabar con los paraísos fiscales, aumentar la imposición sobre las sociedades de la grandes empresas, evitar las desgravaciones sin sentido, reducir los beneficios fiscales.

¿Es partidario de las quitas?

Soy partidario de una restructuración de la deuda, no solo de España, sino de Europa.

Pero, una restructuración no es una quita, que sí perdona la deuda.

Lo que importa es que España y Europa impulsen procesos de restructuración. De lo contrario supone condenar a los pueblos a estar pagando deudas que ellos no han generado a costa servicios públicos.

¿Hay que reformar la Constitución?

España tendría que empezar a reconocer que es un estado plurianual y centrarnos en el Título VIII. Pero la Constitución no lo puede resolver todo. Que nadie crea que es el 'Bálsamo de Fieragras'. Y en estos momentos, tal y como está empantanada Cataluña, una reforma constitucional sería muy compleja.

Hemos visto niños cantando en un colegio contra a Inés Arrimadas, líder de C's. ¿Hay adoctrinamiento en la educación catalana?

Puede haber en determinados sectores, pero no más que en el resto de España. De todos modos, lo que sí que es adoctrinamiento es elevar una anécdota a una categoría universal. Es muy propio de los medios.

