JxCat registra en solitario una modificación de la Ley de la Presidencia para investir a Puigdemont a distancia

Increible, vivo por y de cataluña. Aun no hay nadie que le diga a esta gente, que deje de hacer daño a España, Cataluña y los españoles. No se dan cuenta estos seres que no los quieren ni en su casa. Que ponen sobre sus hombros una bandera que no es suya, que es de toda ESPAÑA. Que sus vecinos, amigos y su familia piensan de froma diferente y no la respetan.



Por favor, olvidemoslos, le hacemos mas daño no hablando de ellos que siguiendo su discursos y sus tonterias.