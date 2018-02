Médicos y enfermeras de Baleares sin el B1 en catalán serán 'castigados' en salario y movilidad

Al 3, MADRID CAPITAL:



Se habla mucho sobre Cataluña, pero no se dice NI PÍO sobre lo que está pasando en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana. En ambas gobierna el PSOE y en el caso de la Comunidad Valenciana, junto con "Compromís", que es la filial de Podemos en dicha comunidad. Cuando gobiernan esos no puede pasar otra cosa más que noticias como esta. En 20 ó 30 años tenemos otra Cataluña, pero más a lo bestia. A la gente no le importa. Total, como no sale en la televisión....