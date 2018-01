El día que Rajoy pidió dimisiones en el Gobierno de Zapatero por la falta de previsión ante una nevada

Las actuales nevadas caídas sobre gran parte de la Península Ibérica han sacado a relucir la falta de previsión de las instituciones al provocar graves problemas en las carreteras, hasta tal punto que miles de personas han tenido que pasar la noche atascados en algún punto de la geografía española.

La falta de máquinas quitanieves y de un protocolo adecuado previsto con anterioridad ha desembocado en una situación crítica que ha llegado a requerir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La situación recuerda (salvando las diferencias) a la vivida en 2009, cuando una falta de previsión similar ante una gran nevada en el centro de la Península llegó a provocar durante unas horas el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas.

En aquel momento, el entonces líder de la oposición Mariano Rajoy compareció en dos ocasiones para pedir responsabilidades al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegando a solicitar de manera expresa la dimisión de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.

"La incompetencia de la señora ministra de Fomento es supina, la zafiedad de sus argumentos insuperable, sus explicaciones ni a cómicas llegan...", comenzó afirmando Rajoy, antes de añadir que "el trato que están recibiendo los ciudadanos del Gobierno de España en estos asuntos es impropio de un país civilizado".

"He venido esta mañana y ya no nevaba, pero no le había dado tiempo a retirar la nieve...", lamentó unas horas después, explicando que "se trata a los ciudadanos a patadas y la gente merece respeto por ser persona, por ser contribuyente y por sufragar los servicios públicos".

"Es inaceptable que España tenga al frente de la responsabilidad a una ministra como la que hay, y pido su dimisión", concluyó Rajoy, que ahora, en 2018, no ha tomado por el momento medidas a pesar de que miles de españoles se han visto perjudicados por una situación semejante.

