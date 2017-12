ERC promete volver a poner a Trapero al frente de los Mossos si gobierna tras el 21D

Rovira promete también reabrir las 'embajadas' catalanas en el exterior

Tardá aboga por "construir República" y un "diálogo bilateral" con Esàña

El anterior mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Foto: EFE

La número 2 de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, se ha comprometido este martes a devolver a Josep Lluís Trapero al frente de los Mossos d'Esquadra si ganan los comicios y él quiere, y también promete reabrir todas las delegaciones de la Generalitat en el exterior cerradas por el Gobierno central.

En un acto de campaña en el auditorio del Macba, ha criticado que el Gobierno central cesara al mayor de la policía catalana en aplicación del artículo 155: "Es una ofensa y un ataque a su profesionalidad y a su hoja de servicios tenerlo relegado por motivos políticos a hacer tareas administrativas que no se corresponden a su profesionalidad y valía".

Así, ERC se ha comprometido a "revertir" todas las decisiones que pueda que se han tomado en aplicación del 155, aunque asegura que no será posible en su totalidad, ya que la marcha de las obras de Sijena también responde a este artículo y no se ha podido evitar.

República y diálogo bilateral

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado este martes que si su formación se alza con la victoria en las elecciones catalanas del 21 de diciembre harán lo que pone en su programa electoral, es decir, trabajar para "construir la República" y para intentar abrir un "diálogo bilateral" con el Gobierno español que "permita debatir todo lo que hasta ahora no se ha podido debatir".

Así lo ha explicado Tardà en declaraciones en el Congreso, donde ha insistido en que el objetivo de su formación es ganar las elecciones y que el independentismo tenga mayoría tanto en escaños como en votos, admitiendo que esto último "no es un reto fácil".

Si logran su propósito y ERC gana, desarrollará su programa, en el que según ha explicado Tardà, se recalca que la independencia "fue declarada en un acto político y simbólico" y "ahora" toca "construir la República".

"De entrada lo que haremos es ser muy funcionales y diligentes en el Gobierno para ir acumulando fuerzas en la construcción de la República y también dirigirnos al conjunto de la sociedad española, de la comunidad internacional, y del Gobierno español para que podamos establecer un diálogo bilateral para poder debatir todo lo que no se ha podido debatir porque el Reino de España optó por la vía autoritaria", ha dicho.

Tardà ha añadido que si los independentistas no suman mayoría, el 'procés' no quedará deslegitimado "en absoluto" -en este punto ha recordado que si antes sumaban el 14% ahora rondan el 50%-, pero ha reconocido que, de no salir victoriosos, tendrán que seguir "picando piedra, como siempre".

