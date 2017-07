El Consejo de Estado avala recurrir al Constitucional la reforma exprés del Reglamento del Parlament

El govern nacionalista catalanista sabe de sobra que esto se iba a recurrir y que se va a paralizar.



Estamos simplemente ante otro eslabón de la “elaborada estrategia” de los lideres secesionistas, que consiste básicamente en realizar de forma reiterada y machacona:



Paso 1.- Adoptar alguna medida que sea claramente ilegal, exceda de sus competencias o directamente atente contra la constitución.



Paso 2.- Proclamar con grandes aspavientos a través de los medios de comunicación propios y subvencionados que se está realizando el paso 1, por si alguien no se había enterado.



Paso 3.- Esperar a que la Justicia o el TC se pronuncien en contra, que obviamente aplicarán la Ley y la Constitución vigentes.



Paso 4.- Fingir sorpresa e indignación por la sentencia.



Paso 5.- Poner el grito en el cielo, victimizarse, proclamar que todos son antidemocráticos excepto los secesionistas (mandahuevos), argumentar que todos odian a Catalunya, llorar un poco por los rincones, vocear que es un ataque contra Catalunya y contra los catalanes, agitar a sus fieles tropas, etc. etc. etc.



Cuando deje de ser noticia el tema, volver a empezar por el Paso 1.







Así mantiene “vivo” el invento y a sus fieles seguidores les mantiene encandilados, lo que dicho sea de paso dice bastante poco de la capacidad intelectual de sus seguidores.







Un engañabobos de lo más sencillo, pero efectivo para calar en las mentes más simples.